Matera Fondi/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Matera-Fondi, LaPresse

Matera-Fondi, diretta dal signor Meleleo di Casarano, sabato 7 ottobre 2017 alle ore 16.30, sarà una sfida del programma dell'ottava giornata del girone d'andata nel raggruppamento meridionale di Serie C. Le ultime due vittorie contro Paganese in casa e Siracusa in trasferta hanno rilanciato un Matera che non nasconde ambizioni di vertice che andranno però confermate sul campo. Al momento la blasonata coppia di testa composta da Catania e Lecce, nel girone C di Serie C, sembra avere qualcosa in più rispetto ai lucani che hanno però ritrovato un passo più spedito dopo la falsa partenza in questo nuovo campionato.

Una buona occasione per dare continuità a questo momento positivo, per la squadra di Auteri, sarà senz'altro rappresentata da questo match interno contro il Fondi fanalino di coda della classifica, capace finora di raggranellare solo due punti in sette partite, ma che nel turno infrasettimanale di martedì scorso è tornato a fare punti pareggiando uno a uno contro la matricola Rende. D'altronde per i fondani la stagione è stata sofferta fin dall'inizio, con le incertezze sull'iscrizione, l'abbandono di Unicusano e il tentativo della nuova proprietà di trasferire la squadra a Latina. Alla fine la squadra sta provando a lottare per essere almeno competitiva per la salvezza, ma certo la trasferta di Matera arriva in un momento in cui i lucani sembrano aver ritrovato la piena forma.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Non ci sarà diretta tv per l'incontro Matera-Fondi, solo diretta streaming video via internet per gli abbonati o gli utenti che acquisteranno l'evento singolo sul sito sportube.tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI MATERA FONDI

Le probabili formazioni della sfida. Il Matera scenderà in campo con il portiere sloveno Golubovic alle spalle di una difesa a quattro con Sernicola terzino destro, Mattera terzino sinistro e Scognamillo al centro della difesa al fianco dell'uruguaiano Buschiazzo, visto che De Franco, espulso nella trasferta di Siracusa, sarà assente per squalifica. Urso e Salandria saranno i due centrali di centrocampo, mentre il brasiliano Angelo si muoverà sulla fascia destra e Casoli sulla fascia sinistra. In attacco nel tandem offensivo saranno confermati Giuseppe Giovinco e Strambelli. La risposta del Fondi sarà affidata al portiere albanese Elezaj alle spalle di una difesa a tre con Vastola, Tommaselli e Ghinassi schierati dal primo minuto. A centrocampo i centrali saranno De Martino e Ricciardi, Galasso avrà il compito di presidiare la fascia destra e Paparusso la fascia sinistra, mentre mancherà sul fronte offensivo Flavio Lazzari, squalificato dopo essere stato esspulso nel match contro il Rende. Il trequartista alle spalle del tandem offensivo composto da De Sousa e Nolé sarà dunque Corticchia.

LA CHIAVE TATTICA

4-4-2 del Matera ridisegnato tatticamente da Auteri, a caccia di maggiore concretezza, opposto al 4-3-1-2 di Mattei nel Fondi. L'anno scorso le due squadre si sono affrontate in Lucania in campionato il 13 novembre del 2016, pareggiando zero a zero. Il match di ritorno a Fondi, il 2 aprile 2017, è terminato sempre in parità, uno a uno con gol di Gambino per i padroni di casa e di De Rose per gli ospiti.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Bookmaker convinti delle possibilità del Matera, con vittoria interna quotata 1.57 da William Hill, mentre Bet365 quota 3.75 l'eventuale pareggio e Paddy Power offre a 6.25 la quota per l'eventuale blitz dei pontini in Lucania. La quota per l'over 2.5 viene fissata a 2.25 da Paddy Power, Bet365 quota invece 1.67 l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.