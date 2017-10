Nigeria Zambia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Nigeria Zambia, qualificazioni Mondiali 2017 (Foto LaPresse)

Nigeria Zambia si gioca alle ore 18 di sabato 7 ottobre: presso il Godswill Akpabio Stadium di Uyo le Super Aquile giocano contro i Chipolopolo una vera e propria sfida diretta nel girone B delle qualificazioni Mondiali 2018 per la federazione africana, penultima giornata. Al momento, al comando della classifica del gruppo B troviamo la Nigeria, che dopo tre giornate ha conquistato 10 punti, vincendo tre partite e pareggiandone una. La Nazionale nigeriana nell'ultimo incontro disputato ha pareggiato 1-1 in Camerun, interrompendo la striscia di 3 vittorie consecutive con cui aveva esordito nella prima fase del girone.

IL CONTESTO

Ancora oggi, la Nigeria rimane l'assoluta favorita per il passaggio del turno ma i calciatori nigeriani non possono abbassare la guardia contro lo Zambia, che è la sorpresa del girone, avendo perso all'esordio contro lo Zambia per poi conquistare 6 punti nel doppio confronto con l'Algeria, cenerentola del girone, ed uscendo indenne dalla trasferta sul campo del Camerun (1-1 il risultato finale).

PROBABILI FORMAZIONI NIGERIA ZAMBIA

Allenata dal commissario tedesco Rohr, la Nazionale nigeriana nell'ultimo incontro disputato per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018 ha pareggiato 1-1 contro il Camerun in trasferta. Il ct teutonico ha schierato i suoi uomini con il modulo 4-2-3-1. Unica punta centrale Ighalo, che oggi gioca in Cina con il club dello Changchun Yatai. Alle sue spalle il trio di trequartisti composto dagli esterni Victor Moses, Obi e Simon. A centrocampo l'ex laziale Onazi insieme a Ndidi. La linea a quattro di difesa da sinistra a destra vedeva Elderson, Balogun, Troos-Ekong e Shehu. In porta Ezenwa. Soltanto panchina invece per la stellina Iheanacho, così come per Musa, entrambi in forza al Leicester, che insieme a Moses del Chelsea rappresentano i giocatori di maggiore qualità e talento, in prospettiva, della Nazionale africana. A segno per la Nigeria è andato Simon, che milita tra le fila del Gent, in Jupiler League, la massima divisione belga. Dopo essere passata in vantaggio alla mezzora del primo tempo, grazie alla rete di Simon su assist di Ighalo, la Nigeria è stata raggiunta dalla marcatura del bomber Aboubakar, a segno su calcio di rigore quando mancavano 15 minuti al termine dell'incontro.

Wedson Nyirenda è il commissario tecnico dello Zambia, la sorpresa del girone B delle qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018 per le Nazionali del continente africano. Nell'ultimo partita disputata, lo Zambia ha vinto di misura sul campo dell'Algeria per 1-0. Il gol decisivo dell'incontro giocatosi lo scorso settembre è stato realizzato da Patson Daka, attaccante centrale classe 1998 (18 anni ndr) che gioca per gli austriaci dell'Fc Liefering, club che milita nella seconda divisione del campionato (la nostra Serie B). Ciò sta a testimoniare lo scarso livello tecnico della rosa rispetto alla più quotata Nigeria ma lo Zambia potrebbe continuare a regalare sorprese agli addetti ai lavori anche nel prossimo futuro, così come nello scontro diretto con la Nigeria. Lo Zambia è solito giocare con il modulo tradizionale 4-4-2. In avanti nel match contro l'Algeria al fianco di Daka c'era Shonga. Sulle fasce Mulenga e Mbewe. A centrocampo Mwepu e Mtonga. In difesa linea a quattro costituita da Silwimba, Tembo, Sunzu e Kapumbu. In porta Mweene.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

L'agenzia di scommesse Snai ha quotato la partita tra Nigeria e Zambia, dando ovviamente i favori del pronostico alle Super Aquile: il segno 1 per la loro vittoria vale infatti 1,40 contro un 8,25 - decisamente più alto - che accompagna il segno 2 per la vittoria esterna dello Zambia. Per quanto riguarda il pareggio (segno X) si vincerebbe 3,65 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

