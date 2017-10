PRONOSTICI SERIE B/ Quote e scommesse sulle partite: gli anticipo di oggi (8^ giornata)

Lo stadio Arechi di Salerno - LaPresse

L’ottava giornata del campionato di Serie B 2017-2018, inizierà quest’oggi, con due anticipi, per poi chiudersi nella serata di domani, con il posticipo dominicale delle ore 20:30. Una nuova programmazione per la cadetta, vista la pausa della Serie A per gli impegni delle squadre nazionali nelle gare di qualificazioni ai mondiali. Oggi si giocheranno due partite: andiamo a vedere i pronostici per le due sfide di questa sera.

I PRONOSTICI DI SALERNITANA-ASCOLI E CESENA-SPEZIA

Si comincia alle ore 18:00 con la sfida dello stadio Arechi di Salerno fra i padroni di casa della Salernitana e gli ospiti dell’Ascoli. Un match che sarà alquanto combattuto visto che di fronte vi saranno due squadre che occupano una posizione simile di classifica; i campani sono infatti al sedicesimo posto assoluto, con otto punti conquistati in sette gare, mentre gli ascolani viaggiano a sette punti, in diciottesima posizione al fianco di Novara e Foggia. Ovviamente il nostro consiglio è di puntare sulla compagine amaranto, che anche se il divario tecnico fra le due squadre non è evidente, potrà godere dei favori dello stadio di casa.

Il secondo match è quello in programma alle ore 20:30, il posticipo di oggi dello stadio Dino Manuzzi di Cesena fra gli omonimi padroni di casa e gli ospiti dello Spezia. Sarà una gara particolarmente interessante visto che la società romagnola ha deciso di esonerare il tecnico, Camplone, dopo la disastrosa sconfitta di sabato pomeriggio, il 5 a 2 per mano della Pro Vercelli in Piemonte. I bianconeri sono il fanalino di coda della Serie B, con appena quattro punti ottenuti in sette gare, e una sola vittoria. Il nuovo tecnico, Castori, avrà quindi il compito di risalire la china fin da oggi, anche se farlo con lo Spezia non sarà semplice. I liguri sono infatti undicesimi con dieci punti conquistati, e proveranno ad espugnare la Romagna. Il nostro consiglio è comunque quello di puntare sui padroni di casa, da cui ci aspettiamo una prova di orgoglio proprio per via del cambio di guida tecnica.

© Riproduzione Riservata.