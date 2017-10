Pronostici Qualificazioni mondiali 2018/ Quote e scommesse sulle partite dei gironi A, B e H (oggi)

Pronostici Qualificazioni Mondiali 2018 (LaPresse)

Si chiuderà oggi sabato 7 ottobre il nono e penultimo turno del torneo europeo per le Qualificazioni ai mondiali 2018: saranno ancora tre i gruppi in campo nella serata di oggi ovvero A B e H, ma prima di vedere nel dettaglio le quote e le scommesse fissate alla viglia andiamo controllare il programma di questa tornata Le danze si apriranno alle ore 18.00 con ben 4 incontri previsti per quell’ora: si tratta di Bosnia Erzegovina-Belgio e Gibilterra-Lettonia (girone H), Far Oer-Lettonia (girone b) e Svezia-Lussemburgo per il gruppo A. Saranno quindi 5 gli incontri previsti per le ore 20.45 e saranno per il gruppo A Bulgaria-Francia e Bielorussia-Olanda, per il gruppo B Svizzera-Ungheria e Andorra-Portogallo mentre per il gruppo H scenderanno in campo Cipro-Grecia. Andiamo quindi a vedere partita per partita il pronostico stilato dalla nostra redazione alla viglia di questo nono turno del torneo di qualificazione ai mondiali 2018.

PRONOSTICI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2018

GIRONE A

Sarà Svezia-Lussemburgo la prima sfida per il gruppo A attesa questa sera e a Stoccolma la nazionale giallazzurra è favoritissima alla vittoria, complice fattore campo, ricchezza di rosa e soprattutto la seconda posizione nella graduatoria da difendere, consapevoli che solo una lunghezza separa la formazione di Andersson dalla vetta (occupata dalla Francia). Proprio i galletti saranno invece impegnati dalle ore 20.45 in casa della Bulgaria: un incontro che quindi risulta alla portata della nazionale transalpina ben motivata a non perdere la prima piazza nel girone A, che vale la qualificazione diretta al tabellone finale dei Mondiali 2018. Il nono turno sarà poi l’ultima chance dell’Olanda, impegnata fuori casa contro la Bielorussia, fanalino di coda del girone, per agguantare la seconda piazza che vale un posto ai play off qualificazione: la compagine oranje dovrà per forza vincere e sperare in qualche débâcle delle nazionali a lei davanti per continuare a sognare. Di certo il pronostico per storia e livello tecnico della rosa, arride alla formazione olandese che non dovrebbe trovare problemi in campo alla Borisov Arena.

IL GIRONE B

La sfida tra piccole del girone B tra Far Oer e Lettonia sarà il primo match previsto: entrambe le formazioni hanno ormai rinunciato a qualsiasi velleità di qualificazione ma non per questo l’incontro si annunci ameno divertente. Il pronostico comunque per, fattore campo e risultati raccolti in questo torneo vede un passo avanti la nazionale faroese, terza nella classifica a 8 punti, ma le sorprese rimangono dietro all’angolo. No dovrebbe invece regalare sorprese la sfida tra Svizzera e Ungheria: i rossocrociati godono del fattore campo che non gli ha mai delusi oltre che della clamorosa prima piazza nella graduatoria con ben 24 punti a bilancio, mentre i magiari inseguono si dalla terza posizione ma a 14 punti di distacco. Nessun problema sulla carta anche per il Portogallo che scenderà in campo in casa dell’Andorra: i campioni d’Europa hanno qualità nella rosa e uno storico troppo importante perché possano commettere un passo falso contro i padroni di casa all’Estadi Nacional di La Vella.

IL GIRONE H

Saranno ben due le partite previste per le ore 18.00 del girone H: prendendo in esame quella tra Gibilterra e Estonia possiamo dire che si tratta di un confronto che si annunci ininfluente per le sorti del gruppo. Sia Gibilterra che Estonia si approcciano al match di Algarve consci che ormai la qualificazione è impossibile: sulla carta comunque la compagine ospite ha qualche anche in più di vittoria se non altro considerando il ruolino di marcia fin qui osservato in questo torneo continentale. Sfida invece più emozionate quella tra Bosnia Erzegovina e Belgio, visto che le due squadre rimango alle prime due posizioni nella graduatoria: i diavolo rossi infatti rimangono in testa con 22 punti, mentre la formazione guidata dal giallorosso Edin Dzeko registra un distacco ormai incolmabile di 8 punti. Va però detto che i belgi sono sicuri della qualificazione diretta i bosniaci dall’altra parte devono difendere la loro chance di accedere al torneo dei play off e stasera lo faranno con il favore del pronostico (che rimane peraltro aperto a qualche sorpresa). Il programma del gruppo si chiuderà con la sfida tra Cipro e Grecia: a Nicosia è attesa la vittoria corsara della compagine di Skibbe, che dovrà però lottare e sperare nella vittoria del Belgio contro la Bosnia per continuare sognare la qualificazione ai Mondiali 2018.

