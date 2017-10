Qualificazioni Mondiali 2018/ Risultati e classifica aggiornata, diretta gol live score gironi A, B, H (oggi)

Qualificazioni Mondiali 2018: il Belgio è già qualificato (Foto LaPresse)

Sabato 7 ottobre le qualificazioni Mondiali 2018 vivono la conclusione della nona e penultima giornata: un turno diviso come sempre su tre giorni e dunque iniziato giovedì. Le sfide di oggi saranno come al solito nove: si parte alle ore 18 con Svezia-Lussemburgo (girone A), Far Oer-Lettonia (girone B), Bosnia-Belgio e Gibilterra-Estonia (girone H). Alle ore 20:45 avremo Bielorussia-Olanda e Bulgaria-Francia (girone A), Andorra-Portogallo e Svizzera-Ungheria (girone B), Cipro-Grecia (girone H).

IL GIRONE A

La soluzione dell’enigma è ancora lontana, specialmente dopo il clamoroso pareggio interno della Francia contro il Lussemburgo: i Bleus restano al comando ma con un solo punto sulla Svezia, e rischiano dovendo giocare in trasferta contro una Bulgaria che crede ancora nella possibilità di arrivare ai playoff (ha 4 punti in meno degli scandinavi), potendo tecnicamente anche qualificarsi subito. Occhi puntati naturalmente sull’Olanda: terza, deve recuperare 3 punti alla Svezia e dunque in Bielorussia non può assolutamente sbagliare per poi giocarsi tutto nella sfida diretta (in casa).

IL GIRONE B

Il discorso è piuttosto semplice: la Svizzera ha tre punti di vantaggio sul Portogallo ma deve andare a giocarci fra tre giorni. Anche perdendo in terra lusitana non sarebbe spacciata: all’andata ha vinto 2-0, dunque le basterebbe mantenersi sul singolo gol di scarto per ottenere la qualificazione diretta. Il turno odierno in questo girone rischia di essere transitorio: le nazionali che hanno dominato dall’inizio alla fine hanno partite abbordabili (forse la Svizzera rischia qualcosa contro l’Ungheria, ma gioca in casa) e dunque si lanciano verso la sfida diretta che risolverà ogni cosa. Attenzione alle Far Oer: non possono più qualificarsi ovviamente, ma sognano di chiudere con un terzo posto che sarebbe clamoroso e oggi in questo senso hanno ottime speranze di battere la Lettonia (delusione del girone).

IL GIRONE H

Con il Belgio già qualificato, la Bosnia spera di avere vita più semplice nella sfida diretta: per i balcanici è fondamentale, perchè dopo aver sorpassato la Grecia questa partita può confermare il secondo posto e dunque l’accesso ai playoff (ma bisogna comunque conquistarlo, è un testa a testa con Svezia e Galles tra migliori seconde). Gli ellenici vanno a Cipro, contro una nazionale tecnicamente ancora in corsa: rischiano ovviamente, e dunque la Bosnia potrebbe chiudere oggi e rendere ininfluente la trasferta in Estonia. Che nasconderebbe delle insidie, soprattutto perchè la Grecia ospiterà Gibilterra e, avendo i tre punti in tasca, opererebbe il sorpasso anche se l’avversaria diretta dovesse pareggiare a Tallinn.

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICAZIONI MONDIALI 2018

GIRONE A

ore 18:00 Svezia-Lussemburgo

ore 20:45 Bielorussia-Olanda

ore 20:45 Bulgaria-Francia

CLASSIFICA: Francia 17, Svezia 16, Olanda 13, Bulgaria 12, Lussemburgo 5, Bielorussia 5

GIRONE B

ore 18:00 Far Oer-Lettonia

ore 20:45 Andorra-Portogallo

ore 20:45 Svizzera-Ungheria

CLASSIFICA: Svizzera 24, Portogallo 21, Ungheria 10, Far Oer 8, Andorra 4, Lettonia 3

GIRONE H

ore 18:00 Bosnia-Belgio

ore 18:00 Gibilterra-Estonia

ore 20:45 Cipro-Grecia

CLASSIFICA: Belgio* 22, Bosnia 14, Grecia 13, Cipro 10, Estonia 8, Gibilterra 0

* qualificato alla fase finale

© Riproduzione Riservata.