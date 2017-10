Rally di Spagna Catalogna 2017/ Mondiale Wrc, streaming video diretta tv percorso e orari. 1° Mikkelsen (oggi)

Rally di Spagna 2017 (LaPresse)

Dopo la prima tappa del Rally di Spagna, Catalogna 2017, in testa troviamo Andres Mikkelsen, su Hyundai i20 Wrc. Il pilota norvegese ha chiuso davanti a tutti, precedendo Sebastian Ogier su Ford Fiesta Wrc e attuale leader della classifica mondiale. Il distacco è stato di appena un secondo e quattro decimi, mentre al terzo posto si è piazzata la Citroen C3 Wrc guidata da Kris Meeke, che ha chiuso a tre secondi. Tanak su Ford ha chiuso in quarta piazza, davanti all’altra Ford, quella di Ostberg, a Sordo e infine a Neuville, quest’ultimo con un distacco di quasi 13 secondi. Tutto aperto quindi, in particolare in vista della giornata di oggi, che vedrà un percorso completamente di asfalto, a differenza invece di quello di ieri che prevedeva un terreno misto fra ghiaia e cemento. Segnaliamo il secondo posto nella Wrc2 del nostro Simone Tempestini su Ds3 R5, mentre l’altro italiano in gara, Andolfi, ha rotto il radiatore e si è quindi dovuto fermare. La classifica al termine della prima tappa: Mikkelsen in 1.11’56”3, Ogier a 1”4, Meeke a 3”0, Tanak a 6”3, Ostberg a 7”1, Sordo a 10”8, Neuville a 12”8, Hannine a 33”6, Léfébvre a 1’02”2, Lappi a 1’05”5. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

RALLY DI SPAGNA 2017, CATALOGNA

Siamo giunti al secondo giorno di vera corsa del Rally di Spagna 2017: la prova della Catalogna, la terzultima del Mondiale Wrc entra quindi davvero nel vivo con un tracciato parzialmente modificato rispetto al circuito intrapreso nel 2016. Dopo lo shakedown vinto brillantemente da Sebastian Ogier, la giornata di ieri ha messo in evidenzia come sia difficile dare per favorito un test rispetto all’altro: per molte prove speciali infatti i distacchi tra i concorrenti sono stati minimi e non sono stati affatto pochi i cambi al vertice della classifica generale. il tracciato misto tra ghiaia e asfalto poi ha reso tutto molto più complicato e gli incidenti non sono mancati pur non essendo accaduti ai grandi protagonisti di questo Mondiale Wrc che sta volgendo al termine. A conti fatti mancano appena altri due appuntamenti del campionato Rally Wrc e in testa alla graduatoria troviamo ancora Sebastian Ogier che però registra un vantaggio di appena 17 punti su Thierry Neuville e 33 da Tanak: una vittoria o un podio in Catalogna potrebbe quindi pesare tantissimo a fine stagione. Diamo quindi i primi riferimenti: la prima prova oggi al Rally di Spagna avrà inizio alle ore 8.00, mentre l’ultima stage avrà inizio alle ore 17.00, mentre il ritorno al parco chiuso per le ore 18.15.

INFO STREAMING E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA CORSA

Come per gli altri appuntamenti del Mondiale Wrc, anche il Rally di Spagna 2017 non sarà visibile in diretta tv i maniera integrale: saranno però previsti delle sintesi durante l’intero arco della giornata sul canale Fox Sport, disponibile sulla tv pay per view di Sky, con conseguente diretta streaming video tramite l’app Sky Go. Solo la prova finale di domenica sarà visibile in diretta tv.

IL PERCORSO

Vediamo ora nel dettaglio il tracciato di questa seconda giornata di corsa al Rally di Spagna 2017 che come abbiamo già detto, prevede alcune novità rispetto all’edizione 2016 vista l’aggiunta di due prove speciali. nello specifico saranno le stage di El Pont d’Armentera e Sevallà. Si partirà alle ore 8. con la SS7 di El Montmeli su tratti prevalentemente falsatati per 24,40 km, per poi proseguire su un terreno simile con la SS8 El Pontedera d’Armentera, vera novità, lunga invece 21,29 km. Qui il piano prevede un punto di rifornimento intermedio a Santa Coloma, prima di affrontare la SS9 di Savallà sempre su asfalto, di appena 14,12 km attesa verso le ore 11.30. Classica sosta per l’ora di pranzo al parco chiuso di PortAventura: di nuovo un riferimenti carburante e poi i piloti riaffronteranno il medesimo tracciato fino almeno a Savallà. dopo la SS12 ecco il gran finale della giornata di oggi sabato 7 ottobre ovvero la prova speciale di Salou sull’asfalto, senza dubbio il tratto più entusiasmante e dove sono attesi parecchi appassionati ad ammirare i protagonisti di questo mondiale rally. Partenza del primo team per questo ultimi tratto asfaltato previsto alle ore 17 e ritorno al punto di ritrovo.

