Rende-Catanzaro/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Rende Catanzaro, diretta dal signor Fiorini di Frosinone, sabato 7 ottobre 2017 alle ore 20.30, sarà una sfida relativa all'ottavo turno d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Derby calabrese che i tifosi del Rende attendevano da tempo, al ritorno tra i professionisti è arrivata già l'importante soddisfazione delle vittorie contro la Reggina in campionato e proprio contro il Catanzaro in Coppa Italia. Dopo un inizio molto incoraggiante la matricola ha però sofferto negli ultimi match, tornando a fare punti dopo tre sconfitte consecutive in campionato nella trasferta di Fondi, terminata in parità con il punteggio di uno a uno.

A quota sette punti il Rende può essere ancora soddisfatto della sua classifica, certo manca ancora qualcosa ma si sapeva che il campionato, al ritorno dopo diverso tempo tra i professionisti, non poteva essere tutto rose e fiori. Dalla sua il Catanzaro è alle prese con la miglior partenza stagionale in tempi recenti in cui i giallorossi hanno dovuto sudare sette camicie per mantenere la permanenza tra i professionisti. L'ultima vittoria per tre a uno in casa contro l'Akragas ha messo in mostra una squadra equilibrata e lontana dalla cronica discontinuità di rendimento della passata stagione, col tecnico Erra che sembra aver trovato la sua dimensione ideale alla guida dei giallorossi. Il Rende ha finora però venduto sempre cara la pelle e per i catanzaresi si tratterà di un banco di prova importante.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La partita non sarà visibile dagli appassionati in diretta tv sui canali free o pay, ci sarà però la possibilità di vedere il match in diretta streaming video via internet, per gli abbonati al sito sportube.tv o per coloro che, come utenti del portale, acquisteranno la partita come evento singolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI RENDE CATANZARO

Ecco quelle che saranno le probabili formazioni dell'incontro: i padroni di casa del Rende schiereranno Forte come estremo difensore alle spalle della difesa a tre composta da Sanzone, Pambianchi e Porcaro. A centrocampo presidieranno la zona centrale Rossini, Boscaglia e il marocchino Laaribi, mentre Viteritti sarà l'esterno laterale di destra e il francese Blaze l'esterno laterale di sinistra. In attacco al fianco dell'argentino Actis Goretta sarà confermato Vivacqua, in gol nella trasferta di Fondi. Risponderà il Catanzaro con Nordi in porta e una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Spighi, Riggio, Sirri e Zanini. A centrocampo il terzetto titolare sarà formato da Marin, Maita e Benedetti, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Puntoriere, Falcone e Letizia.

LA CHIAVE TATTICA

3-5-2 per il Rende di Trocini, 4-3-3 per il Catanzaro di Erra. Confronto tattico interessante tra due allenatori che conoscono molto bene le rispettive realtà. Rende e Catanzaro non si scontravano in partite ufficiali da tempo, in questa stagione c'è stato già un confronto il 29 agosto scorso in Coppa Italia di Serie C. Il Rende ha espugnato lo stadio Ceravolo di Catanzaro con il punteggio di due a uno, passando in vantaggio nel primo tempo con Felleca, subendo il pareggio nella ripresa a causa di un autogol di Marchio, ma poi conquistando la vittoria con una rete di Actis Goretta al novantunesimo.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Derby calabrese in perfetto equilibrio nelle quote dei bookmaker, con l'affermazione interna quotata 2.70 da Betclic e la vittoria esterna offerta a una quota di 2.60 da William Hill. Bet365 quota invece 3.10 l'eventuale pareggio. Unibet propone a 2.43 la quota relativa all'over 2.5, l'under 2.5 viene invece quotato 1.60 da Bet365.

