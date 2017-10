Salernitana Ascoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Salernitana-Ascoli, LaPresse

Salernitana-Ascoli, diretta dal signor Pillitteri di Palermo, sabato 7 ottobre 2017 alle ore 18.00, sarà la sfida che aprirà ufficialmente l'ottava giornata d'andata del campionato di Serie B. Quella tra Salernitana ed Ascoli sarà una sfida tra due squadre divise da un solo punto in classifica. I granata come era già successo l'anno scorso non riescono ad ingranare, hanno vinto finora solo una delle sette partite di campionato fin qui disputate (perdendone però nel contempo sempre una) ma non dando l'impressione di poter ambire a quella zona play off che sarebbe invece nei piani della società. Di sicuro le ultime due partite sono state un toccasana per la panchina di Alberto Bollini che aveva iniziato a traballare. Contro lo Spezia in casa è arrivato il primo agognato successo, quindi il pari due a due a Parma, la settimana successiva, rimontando il doppio svantaggio agli emiliani.

Risultati che andranno ora consolidati contro un Ascoli che a sua volta ha avuto un'impennata di rendimento negli ultimi due match. Importantissima la vittoria per due a zero in casa contro il Cesena, altrettanto confortante lo zero a zero casalingo contro un Palermo che resta una delle principali pretendenti per la promozione diretta in Serie A. Dunque il confronto si prospetta interessante, anche se le maggiori pressioni saranno sulle spalle di una Salernitana chiamata ad aumentare i giri, considerando le ambizoni di partenza in campionato sicuramente superiori a quelle di un Ascoli che considererebbe certamente soddisfacente una salvezza diretta, magari meno sofferta di quella delle ultime stagioni. La Salernitana dovrà però evitare di trovarsi in svantaggio come accaduto negli ultimi match esterni, reagendo in tempo solo per ottenere un pareggio sia a Vercelli, sia a Parma.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La sfida Salernitana-Ascoli si potrà seguire in diretta tv esclusiva sui canali 206 e 252 del satellite (Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 2 HD), con tutti gli abbonati Sky che potranno vedere la partita anche in diretta streaming video via internet, collegandosi sul sito skygo.sky.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA ASCOLI

Allo stadio Arechi di Salerno scenderanno in campo queste probabili formazioni. I padroni di casa della Salernitana schiereranno il portiere serbo Radunovic tra i pali, Mantovani in posizione di terzino destro e Vitale in posizione di terzino sinistro, mentre Schiavi ed il belga Kiyine saranno i due difensori centrali. A quattro anche la linea di centrocampo con il ghanese Odjer e Della Rocca che si muoveranno per vie centrali, mentre il camerunese Minala sarà l'esterno di fascia destra e Zito l'esterno di fascia sinistra. In attacco, spazio a Bocalon e allo spagnolo Rodriguez. L'Ascoli affronterà la trasferta campana con Lanni in porta, Gigliotti e Padella al centro della retroguardia a quattro con il romeno Mogos laterale di destra e Mignanelli laterale di sinistra. Tommaso Bianchi, Carpani e Buzzegoli saranno titolari nel centrocampo a tre, nel tridente offensivo bianconero l'uruguiaiano Lores sarà confermato al fianco di Baldini e Favilli.

LA CHIAVE TATTICA

Alberto Bollini schiererà la Salernitana con un 4-4-2 molto concreto, grazie al quale ha messo in atto rimonte importanti nelle partite contro Pro Vercelli e Parma, entrambe giocate in trasferta. 4-3-3 per l'Ascoli di Maresca che a sua volta ha dato dimostrazione di grande solidità nell'ultimo pareggio a reti bianche contro il Palermo. Il 26 marzo scorso, nell'ultimo precedente di campionato tra le due squadre a Salerno, la Salernitana si è imposta con un secco due a zero con le reti di Sprocati e Bernardini nel corso del secondo tempo. La Salernitana ha vinto gli ultimi tre precedenti di campionato contro l'Ascoli, che non fa risultato all'Arechi dal pari zero a zero del 26 settembre 2009, sempre in Serie B. L'ultima vittoria marchigiana risale invece alla stagione ancora precedente con il due a uno del 20 dicembre 2008.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Fattore campo decisivo per le valutazioni dei bookmaker, che quotato 1.67 con William Hill la vittoria interna della Salernitana, mentre Bet365 propone a 3.75 la quota relativa all'eventuale pareggio e Betclic offre invece a 5.50 la quota per il successo esterno dell'Ascoli. Prevista una partita con molti gol, con l'over 2.5 quotato 1.30 da Bet365, mentre Unibet offre invece a 3.60 la quota relativa all'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.