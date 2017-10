Serie B/ Risultati e classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi (8^ giornata)

Risultati Serie B, anticipi 8^ giornata (Foto LaPresse)

Il campionato di Serie B 2017-2018 non conosce soste: mentre la massima serie riposa per gli impegni delle nazionali, il torneo cadetto prosegue con la sua ottava giornata. Un turno che, come sempre succede in questi casi, viene “spostato” in avanti di un giorno: sabato 7 ottobre si giocano i due anticipi, Salernitana-Ascoli (ore 18) e Cesena-Spezia (ore 20:30). Domenica 8 invece il resto del programma, inaugurato da Pescara-Cittadella (ore 12:30) e che prosegue alle ore 15 con Bari-Avellino, Cremonese-Ternana, Empoli-Foggia, Entella-Brescia, Palermo-Parma, Perugia-Pro Vercelli e Venezia-Carpi. Alle ore 20:30 il posticipo, Venezia-Carpi.

RISULTATI SERIE B, LA SITUAZIONE

Le sfide che si giocano oggi riguardano maggiormente la parte bassa della classifica: Salernitana, Ascoli e Cesena sono tutte impegnate nella corsa per non retrocedere, con i campani che mantengono al momento un punticino di margine sulla zona playout e i romagnoli che invece sono mestamente in fondo alla graduatoria, dovendo già recuperare tre punti per arrivare almeno agli spareggi. L’unica squadra che resta fuori da questo discorso è lo Spezia: la squadra ligure occupa la settima posizione, ma a quota 10 punti ci sono ben sei squadre e dunque la classifica è ancora corta. Per intenderci, i punti dello Spezia sono sufficienti per i playoff ma allo stesso tempo c’è un misero +3 sui playout. Anche per questo vincere oggi sarebbe piuttosto importante.

LA SFIDA DELL’ARECHI

La Salernitana e l’Ascoli si affrontano in quella che potrebbe essere una partita per la salvezza, anche guardando più in là nella stagione. I campani danno sempre la sensazione di essere a metà strada: hanno una rosa di valore alla quale hanno aggiunto Riccardo Bocalon (perdendo però Massimo Coda e Alfredo Donnarumma) ma la realtà dei fatti è che quando giocano fuori casa perdono smalto e sicurezza, come si evince dalla classifica attuale. L’Ascoli gioca in Serie B da ormai tre stagioni (regolarmente) ma non è ancora riuscito a fare il salto di qualità: fatica davvero tanto a trovare la via della rete (solo tre squadre hanno segnato meno, e due di queste hanno comunque incassato meno reti) e alterna ottimi risultati (il pareggio contro il Palermo) a rovinose cadute (quella interna contro il Novara).

LA SFIDA DEL MANUZZI

A Cesena tira già aria di crisi: l’era di Andrea Camplone è ufficialmente finita con i cinque gol incassati a Vercelli e si è aperta ora quella di Fabrizio Castori, che è gradito ritorno perchè, sia pure ascolano di nascita e legatissimo alla città marchigiana ma in Romagna è diventato amatissimo, costruendo un rapporto che può ora essere importante per salvare la squadra. Lo Spezia come sempre parte per giocare i playoff, ma non è partito bene confermando le sue difficoltà degli ultimi anni, ovvero quelle di essere davvero competitivo per entrare nel lotto delle pretendenti alla promozione. L’ultima vittoria e l’arrivo di Alberto Gilardino hanno contribuito a scuotere l’ambiente ma la partita del Manuzzi resta da vincere senza se e senza ma.

RISULTATI SERIE B 2017-2018, 8^ GIORNATA

Sabato 7 ottobre

ore 18:00 Salernitana-Ascoli

ore 20:30 Cesena-Spezia

CLASSIFICA SERIE B 2017-2018

Frosinone 14

Perugia, Palermo, Avellino 13

Empoli, Carpi 11

Pescara, Cittadella, Venezia, Brescia, Parma, Spezia 10

Cremonese, Bari, Entella 9

Salernitana 8

Novara, Ascoli, Foggia 7

Ternana 6

Pro Vercelli 5

Cesena 4

