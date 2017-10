Serie C/ Risultati e classifica aggiornata, diretta gol live score gironi A, C (8^ giornata)

Risultati Serie C, 8^ giornata (Foto LaPresse)

Archiviato il turno infrasettimanale, il campionato di Serie C 2017-2018 riparte dall’ottava giornata; essendosi giocato martedì e mercoledì, il turno avrà un calendario leggermente diverso rispetto al solito. Già ieri infatti si è giocato l’anticipo tra Cosenza e Casertana; il girone C prosegue sabato 7 ottobre con Akragas-Bisceglie (ore 14:30), Juve Stabia-Lecce, Matera-Fondi e Virtus Francavilla-Sicula Leonzio (ore 16:30), Fidelis Andria-Paganese e Trapani-Reggina (ore 18:30), Rende-Catanzaro (ore 20:30), con posticipo domani alle ore 14:30 che sarà Monopoli-Siracusa. Anche il girone A giocherà una partita oggi: Gavorrano-Arzachena alle ore 14:30.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C

L’ANTICIPO DEL GIRONE A

La partita del girone A mette di fronte due squadre che sono neopromosse, ma che stanno attraversando periodi decisamente differenti. L’Arzachena è partita benissimo nella sua avventura in Serie C, permettendosi addirittura di vincere ad Arezzo; tra alti e bassi è riuscita a costruirsi una classifica credibile ed entra in questa ottava giornata con 9 punti, che al momento sarebbero sufficienti per giocare i playoff. Il campionato è lungo, ma per il momento i sardi lo stanno onorando al meglio avendo anche segnato 10 gol, un buon bottino. Diverso il discorso per il Gavorrano, ancora bloccato a quota 0 punti: per i grossetani appena due gol realizzati e 13 incassati, anche nell’infrasettimanale è arrivata una pesante sconfitta (a Piacenza) e la salvezza è già lontana 5 punti. Non tantissimi ovviamente, ma se il trend è questo il problema sarà ancora più ampio di quanto le statistiche possano al momento mostrare.

IL GIRONE C

Nel girone C il turno infrasettimanale ci ha consegnato due nuove capolista: per la prima volta è caduto il sorprendente Monopoli, battuto di misura a Catania, e così gli etnei hanno effettuato il sorpasso insieme al Lecce, che ha messo insieme un’altra vittoria (la quarta consecutiva) e si è preso il primo posto. Per entrambe le squadre l’obiettivo è quello della promozione diretta, ma le recenti esperienze insegnano che le euforie di inizio stagione devono essere incanalate in un percorso di crescita e costanza. Alle spalle delle prime avanza impetuosa la Virtus Francavilla che punta a confermare lo scorso campionato, in crescita anche il Matera che non era partito benissimo. Nelle ultime posizioni invece non riesce a risollevarsi il Fondi, sono pericolanti anche Paganese e Fidelis Andria che nell’ultima stagione avevano fatto piuttosto bene. Tra le neopromosse, chi soffre particolarmente è la Sicula Leonzio che ha messo insieme solo 5 punti.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A

ore 14:30 Gavorrano-Arzachena

CLASSIFICA GIRONE A

Livorno 16

Viterbese, Siena 15

Olbia, Pisa 14

Piacenza 13

Carrarese 12

Lucchese 10

Pistoiese, Arzachena, Monza, Arezzo 9

Cuneo 8

Pro Piacenza, Prato, Giana Erminio 5

Alessandria 4

Pontedera 2

Gavorrano 0

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C

ore 14:30 Akragas-Bisceglie

ore 16:30 Juve Stabia-Lecce

ore 16:30 Matera-Fondi

ore 16:30 Virtus Francavilla-Sicula Leonzio

ore 18:30 Fidelis Andria-Paganese

ore 18:30 Trapani-Reggina

ore 20:30 Rende-Catanzaro

Domenica 8 ottobre

ore 14:30 Monopoli-Siracusa

CLASSIFICA GIRONE C

Catania, Lecce 16

Monopoli 14

Siracusa 13

Trapani, Virtus Francavilla 11

Catanzaro, Matera (-1), Bisceglie 10

Reggina 9

Juve Stabia 8

Rende, Akragas 7

Paganese, Fidelis Andria, Cosenza, Sicula Leonzio 5

Casertana 4

Fondi 2

