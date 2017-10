Trapani Reggina/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Trapani Reggina (LaPresse, repertorio)

Trapani-Reggina, diretta dal signor Guida di Salerno, sabato 7 ottobre 2017 alle ore 18.30, sarà uno scontro tra grandi piazze nel programma dell'ottava giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Il turno infrasettimanale di martedì non ha portato notizie esaltanti per le due squadre. Il Trapani ha mancato di nuovo l'occasione per alzare il ritmo ed agganciare il gruppo di testa: dopo le vittorie contro Juve Stabia e Casertana, nella terza sfida consecutiva contro un'avversaria campana i granata hanno mancato il tris di vittorie, non andando oltre un pari a reti inviolate sul campo della Paganese.

Con una vittoria nel derby calabrese contro il Cosenza la Reggina avrebbe scavalcato i siciliani in classifica, invece è arrivata la sorprendente sconfitta interna contro i silani segnalati in crisi, ma che hanno evidentemente tratto giovamento dal cambio di allenatore. Il gol di Mendicino è costato la seconda sconfitta in campionato ad una Reggina che si era imposta come una delle squadre più solide del girone meridionale di Serie C in questo avvio di stagione, ma che nell'incontro di martedì sera ha pagato la scarsa ispirazione dei suoi attaccanti. La trasferta di Trapani sulla carta è una delle più difficili del girone con i siciliani che si sono presentati ai nastri di partenza del campionato con ambizioni superiori rispetto ai calabresi, ma fare risultato sarebbe una reazione importante da parte della Reggina.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Trapani Reggina non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI REGGINA

Le probabili formazioni che si confronteranno presso lo stadio Provinciale di Erice: Trapani in campo con Furlan in porta, mentre Fazio si muoverà sull'out difensivo di destra e Visconti sull'out difensivo di sinistra. Al centro della difesa saranno schierati Silvestri e Pagliarulo, mentre a centrocampo partiranno dal primo minuto Maracchi, Bastoni e Palumbo. Saranno poi titolari nel tridente offensivo Marras, Murano ed Evacuo. Risponderà la Reggina con Cucchietti tra i pali, alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Laezza, Gatti, Di Filippo e Solerio. A centrocampo il brasiliano Mezavilla completerà con Fortunato e Garufi il terzetto alle spalle del trequartista De Francesco, mentre il tandem offensivo sarà composto da Porcino e Sciamanna.

PRONOSTICO E QUOTE

I bookmaker vedono la squadra di Calori più solida in questo momento e puntano decisi sulla vittoria interna dei siciliani, quotata 1.67 da William Hill, mentre il colpo esterno dei calabresi viene quotato 5.60 da Paddy Power e l'eventuale pareggio offerto ad una quota di 3.60 da Bet365. L'over 2.5 viene quotato 2.30 da Unibet, mentre l'under 2.5 viene proposto ad una quota di 1.62 da Bet365.

