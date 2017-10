Video/ Spagna Albania (3-0): highlights e i gol della partita. La prova di Isco (Qualificazioni Mondiali 2018)

Video Spagna Albania (LaPresse - repertorio)

La Spagna supera agilmente la nazionale albanese con il risultato di tre a zero, confermandosi la prima forza del Girone G. Con i tre punti conquistati ieri sera, la nazionale iberica prosegue il suo superbo cammino nelle qualificazioni ai Mondiali del 2018 con 25 punti conquistati in nove gare, otto vittorie e un solo pari, quello con l’Italia. Il vero trascinatore delle Furie Rosse nelle ultime settimane è senza dubbio Isco. La stella del Real Madrid, ancora una volta, ha fatto la differenza, con un assist e un gol nella sfida contro gli albanesi. A margine, tante belle giocate, numeri, inserimenti e tiri, tutto il programma completo di un vero fuoriclasse come appunto l’ex calciatore di proprietà del Malaga. Senza dubbio Isco sarà un’arma in più per gli spagnoli in vista del mondiale in Russia della prossima estate, il primo del giocatore che regolarmente indossa la gloriosa camiseta blanca. Andiamo a vederci la prestazione ai raggi X di Isco, dal primo al novantesimo: clicca qui per il video

IL VIDEO DI SPAGNA ALBANIA

La Spagna chiude la pratica Albania in mezz'ora ottenendo la qualificazione matematica ai Mondiali in Russia. Molti fischi per Piquè per la vicenda indipendenza della Catalogna prima del match. Spagna padrona del campo con il vantaggio che arriva puntuale al 17'. Isco pesca all'interno dell'area Rodrigo, fantastico lo stop, pallone sul mancino e palla in rete. Continua ad attaccare la Spagna alla ricerca dell'immediato raddoppio che arriva con Isco. Azione stupenda delle Furie Rosse. Triangolo stretto davvero di alta fattura tra Silva, Koke e Isco, con quest'ultimo che deve solo calciare a rete a pochi passi da Berisha. L'Albania risponde con l'orgoglio e trova una traversa con Llulaku. De Gea battuto e il montante respinge la botta da fuori dell'albanese. Arriva però il tris della Spagna, Odriozola vola sulla fascia destra e mette un cross delizioso in corsa per l'inserimento di Thiago Alcantara cala il tris.

IL SECONDO TEMPO

La prima frazione termina sul tre a zero. Nella ripresa la Spagna sfiora più volte il poker con Rodrigo che sbaglia l'impossibile. Sadiku crea l'occasione più importante per l'Albania ma viene fermato dal palo. Partita senza storia che termina con un risultato scontato. Spagna che vola ai mondiali in Russia, l'Italia ha infatti impattato contro la modesta Macedonia. Le Furie Rosse saranno grandi protagoniste in Russia vista l'immenso potenziale a loro disposizione. Gioco piacevole grazie a piedi ben educati e di grande talento. L'Albania chiuderà il girone con l'ultima partita contro l'Italia.

