Aldo Biscardi è morto/ Il Var saluta il suo ‘papà’: “la moviola è democrazia” (ultime notizie)

Aldo Biscardi non c’è più, è morto all’età di 87 anni dopo aver rivoluzionato il mondo del calcio commentato, del calcio parlato e del calcio polemizzato: giornalista, conduttore tv, agitatore di folle (calcistiche) quel pel di carota in testa per oltre 30 anni ha rappresentato il meglio del peggio delle polemiche tv in salsa bonaria e genuina, come anche i non-estimatori gli hanno sempre riconosciuto. Il Processo del Lunedì ha rappresentato per anni il capofila - e lo è tutt’ora - dei commenti e revisioni il giorno dopo la giornata di Campionato. Oggi, con lo spezzatino e le coppe ad ogni ora della settimana, quel “processo” biscardiano rappresenta un simbolo da guardare per costruire le trasmissioni sportive con quel “quid” in più di polemica che non guasta mai in una nazione di pallonari e allenatori (al bar). Aldo Biscardi è morto a Roma, dopo mesi di “oblio” dalla tv forse proprio per una sua malattia mai sbandierata. Esattamente un anno fa a La Vita in Diretta sulla Rai era intervenuto già facendo intravedere un eloquio più lento e i riflessi non più quelli di un tempo: si vociferava una sua malattia. Bene, ha retto un altro anno con spirito e sagacia, forse un “dono dal Cielo” per vedere finalmente quel suo sogno da sempre sbandierato, «la moviola in campo!».

IL VAR E IL SUCCESSO DELLA “SUA” MOVIOLA IN CAMPO

Il Var, la Var, chiamatelo come volete ma non potete non dare una piccola parte di merito per la grande rivoluzione del Video Assistant Referee al buon Aldo Biscardi: nel suo Processo del Lunedì da almeno gli anni Ottanta in poi ha portato avanti, prima, dopo e durante i grandi scandali calcistici sul campo (Calciopoli e non solo) la sua personale battaglia della moviola in campo. Con la comparsa del Var, giusto qualche settimana fa, a Libero Quotidiano aveva commentato così: «mia vittoria? In parte sì, Ma è anche la vittoria della trasparenza, perché finalmente si potrá fare luce sugli episodi più controversi. Da anni mi batto per la moviola in campo e finalmente il calcio ha capito verso quale direzione bisognava andare». Come ha del resto ha ammesso lo stesso “Biscardone”, la polemica rimarrà sempre il vero sale del calcio, «Analizzare gli episodi di una partita è un diritto per ogni tifoso ed è un attestato di democrazia. E poi, il calcio vive di chiacchiere. Non si puó rinunciare al bar sport, sarebbe come cancellare una fetta della nostra storia, una parte di noi». Non cambiava mai il grande Aldo e ora, dopo la sua morte, quel suo genuino e strombazzato urlo alla “lealtà sportiva” non ci sarà più. C’è addirittura un Processo di Biscardi senza Biscardi, iniziato in questi giorni su 7Gold con Giorgia Palmas, segno di come cambiano i tempi: lui ora guarderà tutti dall’alto, con la sua “moviola” in cielo e, ce lo immaginiamo un po’ così, con quel senso di chi forse avrebbe voluto rimanere ancora un altro po’ per vedere compiuto per intero il “suo” Var, la sua moviola, il “suo” successo. Potrebbe dire, «Chi mi ha portato via da qui? C’è un “gombloddo” in atto….». (Un nostro omaggio al grande Aldo, ci perdonerà).

