Alessandria Prato/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Alessandria Prato (Foto LaPresse, repertorio)

Alessandria Prato, diretta dall’arbitro Parie De Angeli della circoscrizione di Abbiategrasso, si gioca oggi, domenica 8 ottobre 2017 per l’ottava giornata del girone A della Serie C, dopo le fatiche del turno infrasettimanale, alle ore 14:30. Non decolla la squadra di mister Stellini, che rimane invischiata nella zona play out. Un avvio di stagione choc quello per i piemontesi, che devono iniziare a vincere per poter recuperare sulla zona play off e le prime in classifica. Ad oggi, dopo che si è giocata la settima giornata di campionato, l'Alessandria deve recuperare 12 punti alla capolista Livorno, un distacco che appare già molto elevato per una squadra che non riesce a scrollarsi di dosso il finale pessimo della passata stagione.

Il Prato in classifica non sta tanto meglio, essendo appena sopra l'Alessandria, a quota 5 punti, uno in più rispetto ai Grigi. I toscani hanno perso le ultime due partite ed hanno vinto una sola gara. Per l'Alessandria invece neanche un successo fino ad ora, con 4 pareggi e due sconfitte. Il Prato però se non altro non aveva inizialmente ambizioni paragonabili a quelle dei piemontesi ed era consapevole che il suo destino sarebbe stato probabilmente proprio quello di lottare per la salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Alessandria Prato non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA PRATO

Nell'ultima partita disputata ieri pomeriggio, l'Alessandria ha pareggiato 1-1 sul complicato campo del Monza. Stellini ha schierato i suoi uomini con il modulo 5-3-2. In porta Agazzi. In difesa linea a 5 con Ranieri, Piccolo, Gozzi, Casasola e Celjak. A centrocampo Nicco più Gazzi, con Bellomo alle spalle di Bunino e Gonzalez. La partita è stata condizionata dall'espulsione al 72 minuto del centrocampista Nicco. Il giocatore dell'Alessandria è stato espulso per doppia ammonizione, quando il risultato era già di 1-1. Per primi sono passati in vantaggio i padroni di casa grazie al gol di Luca Giudici, alla sua quarta rete stagionale, protagonista assoluto del club brianzolo fino a questo momento. Ci ha pensato poi il terzino Celjak per gli ospiti a firmare il pareggio. L'Alessandria ha giocatori di categoria superiore, come ad esempio Bellomo e Gonzalez, dunque è facile credere ad un recupero nel corso della stagione per i Grigi, che devono però assolutamente iniziare a vincere.

Il Prato ha deluso fin qui le aspettative, realizzando 5 punti nelle 6 partite fin qui disputate. La rosa allenata da Pasquale Catalano ha perso l'ultima gara giocata in casa davanti al proprio pubblico nella serata di ieri per 5-2 al cospetto di una scatenata Carrarese, che ha fatto quello che voleva contro i giocatori del Prato. Il mister ha adottato come modulo il 4-2-1-3. Un modulo iper offensivo, che però non ha pagato, nonostante la doppietta di Ceccarelli. Il Prato aveva anche iniziato bene la gara, segnando il momentaneo vantaggio di 1-0 al dodicesimo minuto grazie ad un pregevole tiro dalla distanza di Ceccarelli. Poi il black out, che ha portato gli ospiti a segnare 3 gol. Ceccarelli, alla sua terza rete stagionale, ha cercato di riaprire l'incontro nella ripresa, portando il punteggio sul 2-3 al sessantesimo. Poi la Carrare ha dilagato con Biasci e Coralli.

PRONOSTICO E QUOTE

Secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Snai, l’Alessandria appare nettamente favorito. Il segno 1 è dunque proposto alla quota di 1,50, poi si sale già di parecchio in caso di pareggio, visto che la quota per il segno X sarà di 3,65. Infine, il colpaccio in Piemonte del Prato pagherebbe ben 6,00 volte la posta in palio, che è la quota alla quale Snai propone il segno 2.

