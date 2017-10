Bari-Avellino/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Bari-Avellino (LAPRESSE)

Bari-Avellino, diretta dall'arbitro Aureliano, è una delle partite in programma per la giornata numero 8 del campionato di Serie B: appuntamento allo stadio San Nicola di Bari nel pomeriggio di domenica 8 ottobre 2017, calcio d’inizio ore 15:00. In classifica il Bari ha 9 punti, mentre l’Avellino grazie agli ultimi risultati positivi si è portato a quota 13 e quindi in zona playoff. Prossimo turno: per il Bari trasferta a Vercelli sabato 14 ottobre (ore 15:00), mentre l’Avellino ospiterà la Salernitana nel derby campano di domenica 15 (ore 17:30).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Bari-Avellino sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 4 HD, il numero 254: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare l’evento in pay-per-view con il codice 407842. Sui canali Sky Sport 1 HD (numero 201) e Super Calcio HD (n.206) andrà in onda Diretta Gol Serie B, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi del pomeriggio.

LA SITUAZIONE

Per il momento il Bari di Fabio Grosso non ha conosciuto mezze misure: 3 vittorie 4 sconfitte per una classifica ancora tiepida (8 punti). I pugliesi sono comunque vicini all’ottava posizione (l’ultima per accedere ai playoff, distante appena una lunghezza) anche se in pochi punti sono concentrate diverse squadre, basti pensare che a quota 10 viaggiano a braccetto Pescara, Cittadella, Venezia, Parma e Spezia. Dopo aver perso 3 delle prime 4 giornate, il Bari si è risollevato superando Cremonese (1-0) e Ternana (3-0) senza subire gol; nell’ultimo turno però i Galletti sono tornati a perdere sul campo dello Spezia, condannati da un bolide dell’esterno Walter Lopez ad una manciata di minuti dal termine (84’). La sfida contro l’Avellino si preannuncia interessante, anche perché saranno di fronte due degli attacchi più prolifici (11 reti Bari, 15 gli irpini) ed anche due difese non del tutto irreprensibili sin qui (rispettivamente 9 e 12 reti concesse): potrebbe scaturirne un confronto con tante emozioni e più di un gol. L’Avellino ad esempio è sempre andato a segno almeno una volta nelle precedenti 7 giornate: nell’ultima i Lupi sono riusciti a rimontare un Empoli che all’inizio della ripresa sembrava avere in mano la situazione, dopo l’uno-due firmato da Alfredo Donnarumma (11’) e Zajc (47’). Ma i ragazzi di mister Novellino non si sono dati per vinti e in poco più di un quarto d’ora hanno ribaltato il punteggio; il difensore croato Anton Kresic ha accorciato le distanze al 53’, poi al 62’ Luigi Castaldo ha ristabilito la parità procurandosi e trasformando un calcio di rigore. Infine il sigillo del capitano, Angelo D’Angelo, che al 69’ ha mandato in visibilio i pubblico del Partenio girando in rete di testa un cross di Laverone. Avellino che ha quindi dato seguito alla precedente vittoria esterna di Novara (1-2) e confermato l’ottimo andamento casalingo: finora 3 vittorie, 1 pareggio e 10 gol all’attivo in 4 partite interne.

PROBABILI FORMAZIONI BARI AVELLINO

Nel Bari ancora assente il terzino Sabelli che dovrebbe rientrare nelle prossime settimane. Fabio Grosso dovrebbe confermare il modulo 3-5-2 con Micai in porta e Marrone, Capradossi e lo slovacco Gyomber in difesa. In mezzo al campo Busellato con Basha e il colombiano Andres Tello ai suoi fianchi, mentre sulle fasce dovrebbero correre Fiamozzi (a destra) ed Improta (sinistra). In attacco possibile ritorno dal primo minuto per il guineano Karamoko Cissè, accanto a lui Brienza. Per quanto riguarda l’Avellino mancano all’appello il portiere Andrei Radu e il difensore Marchizza, convocati dalle rispettive Under 21 (Romania e Italia), e il centrocampista Leonardo Morosini che si è infortunato nell’ultima partita: per lui trauma distruttivo al polpaccio sinistro. Walter Novellino dovrebbe proporre un 4-4-2 con Lezzerini a difesa della porta, Migliorini e Kresic al centro della retroguardia, il belga Ngawa nel ruolo di terzino destro e Rizzato sul versante mancino. A centrocampo Di Tacchio e D’Angelo, esterni alti Laverone (fascia destra) e Molina (sinistra) e davanti il tandem Ardemagni-Castaldo.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Come detto Bari-Avellino potrebbe riservare più di una rete: attenzione quindi all’opzione Gol che snai.it propone a quota 1,70, mentre l’Over è in lavagna a 1,85. Per quanto riguarda le quote per l’1X2, l’opzione favorita è il segno 1 per la vittoria casalinga del Bari (1,80 per SNAI); attenzione al segno X, che finora non è mai uscito sulla ruota del Bari: la quota SNAI per il pareggio è pari a 3,35, mentre il segno 2 per il colpo esterno dell’Avellino vale 4,75.

© Riproduzione Riservata.