Bassano Teramo/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Bassano Teramo, diretta dall’arbitro Fabio Natilla di Molfetta, oggi pomeriggio, domenica 8 ottobre 2017 alle ore 14.30, sarà una partita valida per l'ottava giornata del campionato di Serie C nel girone B. I padroni di casa arrivano a questo match con un ruolino di marcia invidiabile, frutto di 5 vittorie ed un pareggio nelle ultime 6 ed una sola sconfitta, quella all'andata sul campo del Fano. Quello del Bassano, in effetti, è un cammino in rapida crescita che ha sorpreso i più in questo avvio di stagione. La formazione veneta conserva gran parte dei valori e dell'organico protagonista di ottime annate negli scorsi tornei di Lega Pro, ma la sconfitta all'esordio contro il modesto Fano aveva acceso un campanello d'allarme.

Il riscatto, invece, è arrivato subito ed alla grande, con una striscia di 6 risultati utili di fila, un solo pari interno nel big match contro il Pordenone, e 2 vittorie su altrettante gare a distanza ravvicinata giocate in settimana; segnale di una squadra in salute e di un gruppo che rema tutto dalla stessa parte. Il primo posto in classifica rende al momento giustizia alla fame di questo Bassano, ma in società e nell'ambiente si invita a tenere i piedi per terra. Sognare il traguardo della cadetteria non è più un tabù per questa squadra, ma arrivare alla sua realizzazione si è dimostrato nelle ultime due stagioni sempre più facile a dirsi che a farsi. Sarà compito del tecnico Giuseppe Magi, arrivato in estate per aprire un nuovo ed ambizioso ciclo a Bassano, tenere compatto il gruppo e cercare di continuare la cavalcata; ci aspettiamo tanto a questa squadra.

L'avversario di questo turno è un Teramo senza mezzi termini deludente nel suo avvio di stagione, è che si ritrova ancora a secco di vittorie fuori casa. Solo un punto fatto dagli abruzzesi lontano dal Gaetano Bonolis in questo avvio di stagione, corrispondente al pari strappato sul campo del Mestre alla gara d'esordio. Da allora due sconfitte esterne ed una sola vittoria sono stati il verdetto delle 6 gare giocate in totale (una in meno rispetto al calendario). L'allenatore Antonino Asta è ora atteso dalla gara forse più difficile di questo avvio di stagione, e sa di dover chiedere di più alla squadra per evitare di essere una vittima sacrificale al Mercante di Bassano. Purtroppo anche i precedenti sono dalla parte dei veneti, imbattuti in 4 incontri ufficiali disputati in Lega Pro e vittoriosi in due occasioni fra le mura amiche. Sarà dura per gli abruzzesi uscire indenni da questa trasferta.

Bassano Teramo non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

Vediamo adesso le probabili formazioni dell'incontro. Il tecnico di casa prepara un 4-3-1-2 in cui Grandi veste i panni di portiere, Bizzotto torna dopo squalifica insieme a Pasini al centro della difesa, mentre Stevanin e Andreoni saranno gli esterni di reparto. A centrocampo Bianchi, Botta e Laurenti saranno i tre mediani, con Minesso, Fabbro e Gandolfo a comporre il reparto avanzato. Dall'altra parte il Teramo si schiera con un 3-5-2 con Altobelli, Speranza e Caidi a comporre il terzetto difensivo dinanzi a Calore. Pietrantonio e Ventola saranno sulle due fasce con De Grazie, Ilari e Kevin Marcas Marcillo nel ruolo di regista davanti alla difesa. In attacco Soumarè è pronto a supportare Barbuti nel tandem d'attacco.

Bookmaker convinti che il fattore campo potrebbe fare la differenza in Bassano Teramo, anche perché la classifica parla in modo chiaro a favore dei padroni di casa. Le quote Eurobet del match prevedono infatti quanto segue: il segno 1 è proposto a quota 1,53, segno X a 3,75 e 2 a 6,20.

