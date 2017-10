CHI ERA ALDO BISCARDI/ Il Processo e la moviola in campo: Lorenzo Marrucci racconta il suo maestro (esclusiva)

Chi era Aldo Biscardi? - La Presse

Cosa ha insegnato ai giovani Aldo Biscardi? Lo abbiamo chiesto a Lorenzo Marrucci, giornalista di Mediaset Premium, che ci ha risposto: "Come giornalista mi ha insegnato tanto perché è sempre stato un esempio sia prima di conoscerlo che dopo. La passione è quella cosa che muove tutto, nel nostro lavoro deve essere al primo posto altrimenti non si può fare questo lavoro. Lui mi ha insegnato soprattutto questo, di metterci grande impegno e passione. Aveva sempre una buona parola per me e questo lo ricorderò con sempre grande affetto. Teneva lo studio in pugno anche superati gli ottanta anni, era un fenomeno. Era veramente una persona dal cuore d'oro, una brava persona. Non si risparmiava quando doveva darti una pacca sulla spalla o avere una buona parola per te". Il lunedì sarà più lo stesso? Marrucci chiude così: "Ovviamente il lunedì sera non sarà più lo stesso, perché le cose cambiano nella vita. E' il ciclo della vita ed è anche normale, ma certi personaggi e certe cose sono insostituibili. Aldo Biscardi è unico e anche se il lavoro sta andando avanti con il grande impegno dei figli, grande onore a loro, ma non sarà più lo stesso. Auguro al Processo di continuare ad avere grande successo anche in ricordo di Aldo Biscardi che è stato una figura inimitabile".

IL RACCONTO DI LORENZO MARRUCCI

Chi era Aldo Biscardi? Chi meglio ce lo può raccontare se non Lorenzo Marrucchi che lo ha accompagnato in una delle ultime stagioni de Il Processo di Biscardi Su T9? Il giornalista di Mediaset Premium interviene in esclusiva ai nostri microfoni, sottolineando le sue emozioni una volta appresa la notizia: "E' stato un grande dispiacere visto che oltre ad aver condiviso per alcuni mesi lo studio con lui, un vero onore, Aldo Biscardi è stato un pezzo di storia delle trasmissione sportive italiane. Ha rivoluzionato l'approccio al calcio. E' stato un grande giornalista anche se molti lo ricordano più per la sua figura carismatica. Se ne va un maestro e soprattutto una brava persona". Aldo era cambiato negli ultimi anni al Processo? Marrucci ci spiega: "Sono stato per pochi mesi in studio al Processo, collaborando una stagione con la trasmissione. Per me è stato un grande onore perché da giovane giornalista che doveva e deve imparare tanto, ritrovarmi a condividere lo studio con una presenza così importante come lui è stato un onore incredibile. Me lo porterò sempre dentro. Non so quanto fosse cambiato rispetto al passato, ho notato la stessa passione che ha avuto negli anni in maniera costante. Me lo ricordo fin da quando ero bambino che lunedì Biscardi era un must". (a cura di Matteo Fantozzi)

