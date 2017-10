Civitanova Perugia/ Streaming video e diretta Rai.tv, orario e risultato live (Finale Supercoppa Volley)

Diretta Civitanova Perugia (LaPresse)

Civitanova Perugia, diretta dagli arbitri Roberto Boris e Luca Sobrero, è la partita di volley maschile in programma oggi domenica 8 ottobre alle ore 18.00 presso l’Eurosuole Forum di Civitanova, finalissima per la Supercoppa 2017. Seconda finale di seguito quindi per la Sir Safety di Ivan Zaytsev nella massima coppa italiana: dopo la finale persa nel 2016 contro Modena, per la compagine umbra è giunta quindi l’ora del riscatto anche per dare alla stagione di campionato 2017-2018 la giusta strada da seguire. L’impresa degli uomini di Bernardi rischia di infrangersi di fronte a una Lube più forte che mai: già i marchigiani in casa difficilmente falliscono specialmente nei grandi eventi, men che meno quando possono raggiungere l’incredibile triplette. nella stagione passata la formazione di Civitanova infatti ha stravinto in campionato conquistando lo Scudetto come in Coppa Italia: a ciò si aggiunge il merito che il libero della nazionale italiana come di Perugia Massimo Colaci ha dato alla squadra di Medei “E’ un gruppo ancora più forte dell’anno scorso dove hanno vinto tutto”. CLICCA QUI PER LA DIRETTA VIDEO STREAMING DELLA PARTITA (da raiplay.it)

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FINALE

Per la gioia di tutti gli appassionati la partita tra Civitanova e Perugia, finale della Supercoppa Italia di volley maschile, sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento alle ore 18.00 al canale Raisport + (nutro 57 del telecomando del digitale terrestre). Diretta video streaming del match confermata tramite il servizio gratuito Raiplay.it.

LA SEMIFINALE DELLA LUBE

Vittoria quindi già pronosticata per Civitanova? E’ presto dirlo anche perchè Perugia in semifinale ha mostrato ampi margini di miglioramento rispetto all’anno scorso. Le due semifinali che si sono svolte nella giornata di ieri hanno comunque dato ottimi segnali per entrambe le vincitrici che oggi scenderanno in campo per il titolo. Ad entrambe le squadre infatti sono bastati appena 4 set per raggiungere un posto: Civitanova ha infatti battuto per 3-1 Modena di coach Stoychev, mentre Perugia ha vinto con il medesimo risultato contro la compagine di Trento. Vedendo nel particolare cosa è successo nelle due semifinali va detto che Civitanova è stata forse la migliore in campo finora: la compagine gialloblu infatti è uscita appena a resistere in un parziale, il primo vinto per 25-16, prima di soccombere sotto ai colpi della rosa marchigiana. Nel secondo set infatti Juantorena entra finalmente a regime (71% di attacco alla fine per lui), come Sokolov: Modena non è in grado di resistere più a lungo e nonostante un terzo set maggiormente equilibrato per la formazione di Stoychev c’è ben poco da fare.

LA SEMIFINALE DELLA SIR SAFETY

Altrettanto intenso il match tra Trento e Perugia: nonostante parziali più risicati rispetto alla prima semifinale, in tutti e 4 i set giocati si nota nelle statistiche il netto predominio della formazione umbra. La compagnia di Lorenzetti infatti sconta una certa debolezza in ricezione, mentre nella battuta gli umbri divento ferali: va però ricordato che la rosa trentina quest’anno è stata ampiamente rinnovata (solo Giannelli, Lanza e Chiappa sono stati confermati) quindi una certa debolezza nei meccanismi di gioco è parzialmente comprensibile. nei secondo parzialmente match però ia problemi in difesa se ne aggiungono anche quelli in attacco: Russell e Atanasijevic infatti non lasciano alcuno scampo alla formazione avversaria, costretta di nuovo arrancare. solo al terzo set si accende una lampadina in casa Trento: è Vettori a riaprire la partita firmando in questo parziale bene 8 punti. Purtroppo per il giocatore della nazionale è solo un lampo e Perugia approda in gran forma alla Supercoppa di questa sera.

