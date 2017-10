Cremonese-Ternana/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cremonese-Ternana (LAPRESSE)

Cremonese-Ternana, diretta da Illuzzi, si gioca domenica 8 ottobre 2017 allo stadio Giovanni Zini di Cremona, ed è valida per l’ottava giornata di Serie B: appuntamento alle ore 15:00 per una sfida che mette in palio punti importanti in chiave salvezza. La neopromossa Cremonese si presenta con 9 punti raccolti nei 6 turni precedenti, che la collocano a centro classifica mentre la Ternana occupa la terzultima posizione a quota 6. Un’occhiata anche alla prossima giornata, la numero 9 del torneo cadetto in cui la Cremonese affronterà il Cittadella in trasferta, mentre la Ternana ospiterà lo Spezia al Liberati (entrambe in campo sabato 14 ottobre alle ore 15:00).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Cremonese-Ternana sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 6 HD, il numero 256: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare l’evento in pay-per-view con il codice 407864. Sui canali Sky Sport 1 HD (numero 201) e Super Calcio HD (n.206) andrà in onda Diretta Gol Serie B, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi del pomeriggio.

LA SITUAZIONE

Dopo un buon avvio la Cremonese ha chiuso il rubinetto dei gol segnandone solamente 1 nelle ultime 4 giornate, in cui non a caso la squadra grigiorossa non ha mai vinto raccogliendo 3 punti (pareggi con Carpi, Pescara e Frosinone, in mezzo il ko di Bari), comunque importanti per muovere la classifica. Nell’ultimo monday night i ragazzi di Attilio Tesser hanno frenato il Frosinone nel suo nuovo stadio, il Benito Stirpe che è stato inaugurato proprio lo scorso week-end: un risultato non da poco considerando che i Ciociari sono tra le formazioni più in forma, non a caso con la lunghezza incamerata si sono portati in testa da soli a quota 14 punti. Dal canto suo la Cremonese ha portato a +2 il margine di vantaggio sulla zona playout, mentre il blocco playoff distano solamente 1 punto ma con diverse squadre in mezzo. Ad un attacco che stenta risponde una retroguardia solida da appena 5 reti al passivo: al momento è la seconda meno battuta assieme a quelle di Palermo e Carpi, meglio ha fatto solo il Venezia con 4; un segnale positivo per una neopromossa ambiziosa come la Cremonese, che nel girone d’andata cercherà di mettere da parte il maggior numero di punti per poter poi alzare l’asticella. La Ternana allenata da Sandro Pochesci è scesa in campo anche martedì, per recuperare il match casalingo contro il Brescia che il 30 settembre era stato sospeso per pioggia al 19’. I restanti 71 minuti si sono conclusi sulla’1-1: al 39’ Adriano Montalto ha portato avanti le Fere con un bolide su calcio di punizio, poco dopo però è arrivato il pareggio delle Rondinelle ad opera di Bisoli, lesto nel ribadire in rete la respinta del palo sulla sua prima conclusione. I rossoverdi hanno così allungato a 4 la serie di partite senza successi: la voce vittorie è ferma all’1-0 sul Cesena della terza giornata, da allora 3 ko e il pareggio di cui sopra con il Brescia. In ogni caso la classifica è ancora corta: battendo la Cremonese la Ternana potrebbe uscire dalle posizioni playout, inoltre raggiungerebbe proprio i grigiorossi a quota 9.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE TERNANA

Per la Cremonese di Tesser previsto un 4-3-1-2 con l’abanese Ujkani in porta, Canini e il brasiliano Claiton al centro della difesa, Almici terzino a destra e Renzetti sulla corsia di sinistra. Il perno di centrocampo dovrebbe essere Arini: per le altre due maglie i favoriti sono Pesce e Cavion, quest’ultimo in vantaggio su Cinelli; tridente offensivo con Antonio Piccolo nel ruolo di trequartista e davanti la coppia formata dal belga Mokulu e dal brasiliano Paulinho, con Brighenti prima alternativa. Nella Ternana assenti il portiere Plizzari, convocato dalla Nazionale Under 19; in porta dunque ancora spazio a Bleve, davanti a lui i difensori centrali Signorini e Gasparetto, terzini Ferretti (a destra) e Favalli (sinistra). Nel trio di centrocampo dovrebbe rivedersi Angiulli assieme a Paolucci e al capitano Difendi, mentre Tremolada può avvicendare Tiscione tra le linee; attacco affidato Montalto e Carretta, in vantaggio su Albadoro.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

I favori del pronostico sono tutti per la Cremonese avvantaggiata anche dal fattore campo: nelle prime 3 partite casalinghe ha ottenuto 1 successo e 2 pareggi. snai.it fissa a quota 1,77 il segno 1 per la vittoria grigiorossa, mentre il segno 2 per il colpo esterno della Ternana vale 5 volte la posta in gioco; a quota 3,40 il segno X per l’eventuale pareggio tra le due formazioni. Under 1,77, Over 1,90, Gol 1,80 e NoGol 1,90.

