Deejay Ten 2017/ Milano, la maratona di Radio Deejay: boom di iscrizioni, orari e percorso (ultime notizie)

Deejay Ten 2017 (Foto: da Facebook)

Una gara podistica può trasformarsi in una festa? Sì, se si chiama "Deejay Ten", la corsa non competitiva di 10 e 5 chilometri che porta il nome della famosa emittente radio. Oggi, domenica 8 ottobre, a Milano torna l'evento che permette a tante persone di trascorrere una mattinata in allegria e in compagnia dei dj della radio. L'evento, arrivato alla tredicesima edizione, è stato ideato da dj Linus. Dalla prima edizione la popolarità è cresciuta, tanto che è stata esportata da Milano in altre città italiane e che ha raggiunto una quota importantissima di partecipanti. Il tempo non condizionerà lo svolgimento della corsa, che si svolgerà su un percorso chiuso al traffico. A margine della strada ci sarà un apposito cartello che segnalerà i chilometri percorsi. Per l'edizione milanese Deejay Ten ha realizzato anche un Village, allestito in Piazza del Cannone, dove gli iscritti potranno ritirare i pettorali e i pacchi gara, partecipare alle attività e alle animazioni dedicate ai visitatori.

ISCRIZIONI SOLD OUT: UN ALTRO SUCCESSO

Le iscrizioni per partecipare al Deejay Ten 2017 sono sold out: la gara podistica sta per cominciare ma è già un successo. L'edizione di quest'anno è da record, visto che al nastro di partenza ci saranno 35mila corridori più o meno allenati. E pensare che questo evento era partito come una sfida tra amici in zona San Siro: negli anni è cresciuta esponenzialmente tanto da fare tappa a Firenze, Bari e Roma, dove si correrà a novembre. Il via oggi alle 10 con un percorso che si snoda per il centro di Milano e arriva al Parco Sempione, dove ci saranno anche degli stand adibiti a spogliatoi. L'ideatore della corsa, Linus, si farà trovare in piazza Duomo (e ha realizzato anche una playlist). Ma non ci sarà solo lui, bensì anche tanti volti reclutati da Radio Deejay: dal Trio Medusa alla Pina e Diego, ad Andrea e Michele a Nicola Savino. L'attenzione alla sicurezza è altissima: la Questura, come riportato da Leggo, ha deciso di attuare un piano di accesso controllato anche al Village con varchi attrezzati security e metal detector.

PERCORSO - ELENCO VIE - 10 KM PARTENZA ORE 10.00: Piazza Duomo (lato Galleria Vittorio Emanuele), Via Mengoni, Via Santa Margherita, Piazza della Scala, Via Case Rotte, Via Catena, Piazza Meda, Corso Matteotti, Piazza San Babila, Corso Venezia, Via Senato, Piazza Cavour, Via Manzoni, Via Verdi (contromano), Via Dell’Orso (contromano), Via Cusani, Largo Cairoli, Foro Bonaparte, Piazzale Cadorna, Via Paleocapa, V.le Alemagna, V.le Moliere, V.le Pietro e Maria Curie, Via XX Settembre – ristoro intermedio Enervit Point, Piazza Conciliazione, Via Alberto da Giussano, Via Guido D’Arezzo, Via del Burchiello, Via Giotto, P.za Buonarotti, Via Buonarroti, Piazza Giulio Cesare, Viale Belisario, V.le Cassiodoro, Piazza VI Febbraio, V.le Boezio, L.go Domodossola, V.le Duilio, Via Arona, Corso Sempione – Carreggiata Centrale, Via Melzi D'Eril, V.le Byron, Arrivo in V.le Elvezia.

PERCORSO - ELENCO VIE - 5 KM PARTENZA ORE 11.00: Piazza del Duomo – Via Mengoni – Via Santa Margherita – Piazza della Scala – Via Case Rotte – Via Catena – Piazza Meda – Corso Matteotti – Via Montenapoleone (primo tratto contromano) - Via Manzoni – Via Verdi (contromano) – Via dell'Orso (contromano) – Via Cusani – Largo Cairoli – Foro Bonaparte – Piazzale Cadorna – Via Paleocapa – Viale Molière – Viale Curie – Via XX Settembre – Via Tasso – Largo V Alpini – Via Pagano – Viale Milton – Viale Alemagna (ingresso al Parco Sempione) - Arrivo in Piazza Sempione (Arco della Pace).

© Riproduzione Riservata.