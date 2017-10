Diretta/ Mondiali ginnastica artistica: finale corpo libero donne con Vanessa Ferrari: orario e vincitrice

Vanessa Ferrari alle Olimpiadi di Rio 2016 (LaPresse)

Sarà la finale del corpo libero ai mondiali di ginnastica artistica 2017 a Montreal il palcoscenico ideale del grande ritorno in pedana della nostra Vanessa Ferrari, che si è qualificata alla prova delle medaglie nel primo grande appuntamento dopo il doloroso infortunio al tendine d’Achille che aveva colpito l’azzurra di Orzinuovi. Andiamo subito a scoprire il programma di questa finalissima, attesissima da parte di tutti gli appassionati italiani. Tendendo conto del fuso orario tra Montreal (Canada) e Italia va segnalato che la finale del corpo libero femminile avrà inizio secondo il nostro orario alle ore 20.30 e durerà poco più di una mezz’oretta: la prova verrà disputata allo Stadio Olimpico della capitale del Quebec, dove ebbero sede le storico Olimpiadi del 1976. Ricordiamo però che Vanessa Ferrari non sarà l’unica azzurra qualificata, dato che ha raccolto un punteggio valido per la gara anche la giovanissima Lara Mori.

INFO DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE LA FINALE

La finale del corpo libero ai Mondiali di Montreal purtroppo non sarà visibile in diretta tv: la tv di stato concederà spazio in differita a partire dalle ore 23.00 sul canale Raisport+ al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Diretta video streaming tramite il servizio raiplay.it, a partire quindi dalle ore 23.00 di oggi domenica 8 ottobre.

LA PROVA DELL’AZZURRA DI ORZINUOVI

Un grande ritorno quindi per la nostra ginnasta di punta Vanessa Ferrari, capace di confermarsi al vertici mondiali appena tornata dall’infortunio al tendine di achille che le ha causato tanta sofferenza negli ultimi anni. Operata nel 2016 dopo le Olimpiadi di rio la ginnasta azzurra, alla soglia dei 27 anni è stata capace ancora una volta di portare il tricolore ancora in alto e sono alte le speranze di una medaglia. La concorrenza chiaramente sarà ancora una volta grandissima: nel torneo di qualificazione la Ferrari ha raccolto il settimo miglior punteggio di 13.600 con un esercizio sulle note dei Carmina Burana. Dietro di lei l’alta azzurra Lara Mori all’ottavo posto a13.500: una nuova doppietta quindi per l’Italia della ginnastica artistica, proprio come alle ultime olimpiadi di Rio de Janeiro. Tra le avversarie più temibile per le azzurre gli al corpo libero le statunitensi Ragan Smith e Jade Carey, oltre che la giapponese Mai Murakami, tutte favoritissime al titolo, ma la nostra Vanessa Ferrari è giunta a Montreal più agguerrita che mai e pronta a gettare scompiglio sulla pedana canadese.

© Riproduzione Riservata.