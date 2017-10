Empoli Foggia/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Empoli-Foggia: qui l'attaccante dell'Empoli Francesco Caputo, 30 anni, 6 gol in questo campionato (LAPRESSE)

Empoli Foggia, diretta dall'arbitro Abbattista, è una delle partite di Serie B in programma domenica 8 ottobre 2017: si gioca allo stadio Carlo Castellani per l’ottava giornata del campionato cadetto, fischio d’inizio alle ore 15:00. In classifica l’Empoli occupa la quinta posizione con 11 punti, mentre il neopromosso Foggia si trova al quartultimo posto -quindi in zona playout- con 7 lunghezze. Prossimo turno: per l’Empoli monday night esterno sul campo della Virtus Entella (lunedì 16 ottobre ore 20:30), il Foggia anticiperà al venerdì (13 ottobre, ore 20:30) contro il Perugia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Empoli-Foggia sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 3 HD, il numero 253: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare l’evento in pay-per-view con il codice 407875. Sui canali Sky Sport 1 HD (numero 201) e Super Calcio HD (n.206) andrà in onda Diretta Gol Serie B, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi del pomeriggio.

LA SITUAZIONE

Primo momento difficile per l’Empoli che arriva da due sconfitte consecutive, quelle per mano di Cittadella (0-1 in casa) ed Avellino (3-2). L’ultimo ko sul campo degli Irpini potrebbe aver lasciato un segno più profondo, considerando anche al 47’ minuto i toscani conducevano per 0-2 (gol di Alfredo Donnarumma all’11’ e Miha Zajc al 47’) e sembravano poter condurre in porto il successo. Invece nel corso della ripresa si è materliazzata la rimonta avellinese scandita dalle reti di Kresic (colpo di testa al 53’), Castaldo (rigore, 62’) e D’Angelo (altra inzuccata vincente al 69’). Nel finale è stato poi espulso il centrocampista bosniaco Rade Krunic, che ha roveto all’arbitro espressioni ingiuriose procurandosi 2 turni di squalifica. Se non altro la classifica è rimasta positiva per l’Empoli, che si trova ancora in zona playoff e a distanza di tiro dalla vetta occupata dal Frosinone (14 punti). Al Castellani si presenta un Foggia che dopo un avvio di campionato traumatico ha saputo raddrizzare la barra, tanto che nelle ultime 4 giornate non ha mai perso mettendo in cascina 6 punti preziosi. La squadra allenata da Giovanni Stroppa è reduce da due pareggi di fila entrambi per 2-2: domenica scorsa i rossoneri hanno ricevuto il Novara allo Zaccheria, andando in svantaggio al 31’ (gol di Moscati) e riacciuffando il pari nel recupero del primo tempo con il rigore di Fabio Mazzeo, alla terza rete stagionale. Nella ripresa il sorpasso firmato da Francesco Fedato (59’, ottavo marcatore diverso per i Satanelli) ha illuso il Foggia che si è visto raggiungere da Dickmann a pochi minuti dal novantesimo (84’). Ad Empoli i pugliesi sperano di allungare la serie positiva, magari ottenendo la prima vittoria esterna nel torneo.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI FOGGIA

L’Empoli deve fare a meno dei seguenti giocatori, impegnati con le rispettive nazionali: i difensori Simic (Croazia Under 21) e Veseli (Albania), i centrocampista Krunic (Bosnia, comunque squalificato) e Bennacer (Algeria) e l’attaccante Jakupovic (Austria Under 21); in dubbio invece l’esterno senegalese Seco per la distorsione ad una caviglia rimediata in settimana. Mister Vivarini dovrebbe confermare il modulo 3-5-2 con Provedel in porta e Di Lorenzo, Lupetto e Romagnoli in difesa; chiavi del centrocampo allo sloveno Zajc che sarà affiancato da Castagnetti e da Lollo, mentre lo svizzero Unteresee e capitan Pasqual si occuperanno delle fasce laterali. Davanti il tandem Caputo-Donnarumma. Il Foggia di mister Stroppa spera di recuperare il difensore Empereur e l’esterno Nicastro, che hanno saltato l’ultima partita per problemi fisici. Al Castellani i rossoneri dovrebbero schierarsi in campo con il modulo 4-3-3: tra i pali Guarna, difensori centrali Martinelli e Camporese, terzini Loiacono (a destra) e Rubin (sinistra); a centrocampo Agazzi, Vacca e il capitano Agnelli, mentre nel tridente offensivo gli esterni Chiricò e Floriano sopporteranno il centravanti Mazzeo.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Nonostante gli ultimi due ko, le principali agenzie di scommesse puntano sull’Empoli favorito da una migliore classifica e dal fattore campo. Il portale snai.it fissa a quota 1,80 il segno 1 per la vittoria dei toscani, mentre il segno 2 per il successo esterno del Foggia vale 4,75. Infine il segno X per il pareggio è valutato 3,40. Under 2,05, Over 1,70, Gol 1,60 e NoGol 2,25.

