Entella-Brescia/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Virtus Entella-Brescia (LAPRESSE)

Virtus Entella Brescia, diretta dall'arbitro Balice, si gioca domenica 8 ottobre allo stadio Comunale di Chiavari: la partita è valida per l’ottava giornata della Serie B 2017-2018 e si gioca dalle ore 15:00. La classifica del torneo cadetto dopo i primi 7 turni vede la Virtus Entella a 9 punti ed il Brescia a quota 10. Nella prossima giornata (la numero 9) la squadra ligure sarà protagonista nel monday night di lunedì 16 ottobre, ancora in casa, contro l’Empoli (inizio ore 20:30) mentre il Brescia sfiderà il Novara al Rigamonti nel pomeriggio di sabato 14 (ore 15:00).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Entella-Brescia sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 7 HD, il numero 257: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare l’evento in pay-per-view con il codice 407933. Sui canali Sky Sport 1 HD (numero 201) e Super Calcio HD (n.206) andrà in onda Diretta Gol Serie B, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi del pomeriggio.

LA SITUAZIONE

L’Entella di mister Gianpaolo Castorina sta attraversando un buon momento di forma: non perde da 4 giornate e nell’ultima è andata a sbancare lo stadio Tombolato di Cittadella, con il gol del capitano Michele Troiano che nel recupero del primo tempo ha servito il ‘cucchiaio’ su calcio di rigore. La formazione di Chiavari ha così ottenuto il suo primo successo esterno in questo campionato, staccando di 2 lunghezze la zona playout e confermando i progressi mostrati anche nei due pareggi precedenti, contro avversarie sulla carta più quotate come Pescara (2-2 in rimonta) e Carpi (0-0). Ora l’ostacolo Brescia: le Rondinelle sono scese in campo anche martedì per recuperare la trasferta di Terni, che lo scorso 30 settembre era stata interrotta per pioggia al minuto numero 19. Privi dell’Airone Caracciolo, i ragazzi di mister Roberto Boscaglia sono riusciti a portar via 1 punto dal Liberati (1-1) allungando a 6 la serie di risultati utili consecutivi (4 pareggi e 2 vittorie). Sabato scorso era arrivato un pesante successo ai danni del Perugia, una delle formazioni migliori in questo avvio di stagione: dopo il vantaggio avversario l’uomo chiave era stato ancora Caracciolo, autore di gol ed assist per il definitivo 2-1 firmato da Dimitri Bisoli; il centrocampista e figlio d’arte si è ripetuto nel recupero contro la Ternana, rispondendo con un guizzo sottomisura alla rete degli umbri firmata poco prima da Montalto. Brescia che spera di proseguire il filotto positivo per distanziare il più possibile la zona calda della classifica.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA BRESCIA

In settimana la Virtus Entella ha perso per infortunio l’attaccante Davide Diaw, che si è procurato una lesione di primo grado all’adduttore della gamba destra. Il tecnico Castorina dovrebbe proporre un 4-3-3 con Iacobucci tra i pali, Ceccarelli e Pellizzer a protezione dell’area di rigore, Belli terzino destro e Brivio a sinistra. A centrocampo capitan Troiano affiancato dalle mezzali Nizzetto ed Eramo, mentre in attacco La Mantia dovrebbe ritrovare un posto dall’inizio al posto dell’infortunato Diaw; a completare il tridente offensivo saranno probabilmente De Luca e Luppi. Il Brescia spera di recuperare Andrea Caracciolo, reduce da contrattura, almeno per la panchina: se il numero 9 non dovesse farcela spazio a Ferrante e Rivas in attacco. Linea di centrocampo a cinque con Cancellotti sulla fascia destra, Longhi a sinistra e Bisoli, Machin e Martinelli per vie centrali. In difesa infine previsti Somma, Gastaldello e Lancini (Edoardo) davanti al portiere Minelli.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Quote favorevoli al Brescia in una partita che si presenta comunque equilibrata. snai.it propone il segno 1 per la vittoria delle Rondinelle a quota 2,10, poi il segno X per l’eventuale pareggio a 3,10 e il segno 2 per il successo esterno del Brescia a 3,75. Opzione Under quotata 1,70, Over a 2,00, opzione Gol a quota 1,77 e NoGol a 1,95.

