Fano Renate/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Fano Renate, partita diretta dall’arbitro Eduart Pashuku di Albano Laziale oggi pomeriggio, domenica 8 ottobre 2017 alle ore 14.30, sarà valida per l'ottava giornata del campionato di Serie C nel girone B. Il Fano si presenta all'appuntamento in crisi nera, il Renate appare invece chiaramente come una delle rivelazioni assolute di questo avvio di campionato nel girone B di Serie C. Per i marchigiani, dopo la vittoria all'esordio in campionato contro il Bassano (ironia della sorte, ora capolista del raggruppamento), sono arrivate ben cinque sconfitte consecutive contro Pordenone, Feralpisalò, Ravenna e Vicenza che hanno portato la squadra al penultimo posto in classifica, meglio solo del derelitto Modena che non è ancora riuscito ad ottenere un singolo punto in questo torneo.

Al contrario il Renate, che dopo la vittoria di misura sul campo della Triestina ha riposato nel turno infrasettimanale, sta vivendo un campionato di vertice con un solo gol incassato finora, segnale di una qualità che la miglior difesa del girone testimonia in maniera efficace. D'altronde già nella passata stagione i monzesi sono stati un eccellente esempio di come anche in piccole piazze si possa lavorare efficacemente per riuscire a portare grandi risultati. Il Fano invece aveva chiuso lo scorso torneo ottenendo la salvezza per il rotto della cuffia, e anche quest'anno il club marchigiano sembra destinato a soffrire per strappare la permanenza tra i professionisti, soprattutto se non riuscirà ad imprimere un'inversione di tendenza rispetto alle ultime partite. Diversa come detto è la situazione per i nerazzurri monzesi, se riusciranno a continuare ad esprimersi con la continuità e la solidità vista nelle precedenti sfide, probabilmente ci sarà da divertirsi, anche se il campionato è lungo ed alcune piazze storiche come Vicenza, Padova e San Bendetto del Tronto stanno già reclamando il loro posto al sole.

Fano Renate non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

Queste le probabili formazioni dell'incontro: il Fano padrone di casa schiererà Miori in porta, Lanini sull'out difensivo di destra e Masetti sull'out difensivo di sinistra, mentre Soprano e Ferrani saranno i due difensori centrali. A centrocampo i titolari saranno Capellupo, Schiavini e Torelli, mentre Varano agirà da trequartista, ispirando la manovra offensiva e il tandem composto da Filippini e Germinale. La risposta del Renate sarà affidata a Di Gregorio in porta, Anghileri impiegato in posizione di terzino destro e Vannucci impiegato in posizione di terzino sinistro, con Pavan perno davanti alla difesa affiancato a centrocampo da Simonetti e Palma. In attaccon, confermato il tridente offensivo composto da Finocchio, Gomez e dall'australiano Piscopo.

Bookmaker convinti che il fattore campo potrebbe non bastare a ribaltare la differenza di valori finora emersa in classifica tra Fano e Renate. Ecco ad esempio le quote che sono state fornite da Eurobet su questo incontro: il segno 1 è proposto alla quota di 3,35, per il segno X la quota è di 3,05, segno 2 infine proposto a 2,20.

