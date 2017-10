Feralpisalò Mestre/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Feralpi Salò Mestre - LaPresse: imm. di repertorio

Feralpisalò Mestre, diretta dall’arbitro Marco Rossetti di Ancona, oggi pomeriggio, domenica 8 ottobre 2017 alle ore 18.30, sarà una sfida valida per l'ottava giornata del campionato di Serie C nel girone B. La FeralpiSalò arriva a questo match nel suo miglior periodo di forma dall'inizio di stagione: quattro risultati utili di fila collezionati dagli uomini di Serena, che invece nelle prime tre uscite avevano perso due gare e vinto una sola partita all'esordio contro la Reggiana. Gli ultimi risultati ottenuti dai lombardi, poi, assumono ancora più valore se rapportati alla caratura di alcune delle avversarie, contro cui il pronostico alla vigilia non dava grandi speranze - Pordenone e Vicenza. In virtù di questi risultati, la FeralpiSalò si posiziona attualmente al nono posto della classifica del gruppo B, a pari merito con gli emiliani del Ravenna a quota 9. L'occasione giusta per tornare al successo casalingo, che manca dalla gara contro il Fano portata a casa per 1-0, arriva contro il Mestre, altra avversaria candidata ad essere una concorrente per la zona playoff.

Il Mestre di Mauro Zironelli, reduce dal K.O. interno subito contro la Sambenedettese, si vede costretto a tornare a fare punti per non perdere contatto con la zona play-off, distante al momento un punto in classifica. I veneti, che hanno già osservato il proprio turno di riposo in campionato, hanno avuto la possibilità di riposare nello scorso week-end, rientrando in campo direttamente in occasione del turno preliminare in programma questo mercoledì. Una giornata di riposo particolarmente strategica, dunque, pescata nel calendario, che permette ora agli uomini di Mauro Zironelli di affrontare con minore fatica sulle gambe una trasferta alla vigilia dura come quella di Salò.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Feralpisalò Mestre non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALO’ MESTRE

Passando all'analisi delle probabili formazioni, il tecnico di casa Serena dovrà valutare le condizioni del portiere Caglioni, uscito anzitempo nella trasferta di Teramo a causa di problemi all'addome. Pronto a sostituirlo in caso di forfait Livieri, in un modulo che prevede linea a 4 di difesa con Parodi e Vitofrancesco esterni, Emerson e Alcibiade centrali. A centrocampo Magnino, Capodaglio e Staiti saranno i tre interni con Voltan avanzato a trequartista. In attacco spazio a Jawo in coppia con Guerra, attuale capocannoniere del girone con 6 reti in 7 gare. Per Zironelli ed il suo Mestre, invece, probabile lo schieramento del 3-5-2 con Favaro in porta, Gritti, Perna e Stefanelli a formare il blocco di difesa. A centrocampo Zanetti e Fabbri saranno sugli esterni con Beccaro, Rubbo e Zecchin interni. In attacco Sottovia e Spagnoli si contendono una maglia da titolare al fianco dell'esperto bomber Neto Pereira.

PRONOSTICO E QUOTE

Eurobet quota il segno 1 a 2,05, mentre il segno 2 per la vittoria esterna a 3,60. Infine il segno X vale 3,15. Questi sono i pronostici dell’agenzia di scommesse sportive per Feralpi Salò Mestre, partita che vede dunque favoriti in modo chiaro i padroni di casa bresciani.

