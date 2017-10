Filippo Magnini dopato?/Il nutrizionista: "Mi ha inguaiato!"

Filippo Magnini, caos doping (LaPresse)

Filippo Magnini indagato per doping: il due volte campione Mondiale nei 100 stile libero nel 2005 e nel 2007 è stato accusato di uso o tentato uso di sostanza dopanti, in una inchiesta della Procura del Coni in cui è coinvolto anche il collega Michele Santucci. Vicenda che ha chiamato in causa anche Guido Porcellini, medico nutrizionista per anni del nuotatore: “Tengo a sottolineare che io non uso farmaci per atleti e sfido qualsiasi sportivo al mondo a dire il contrari”, questo il commento del medico rinviato a giudizio per per commercio di prodotti dopanti, falso, ricettazione e somministrazione di medicinali guasti. Porcellini che risponde così, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, alla domanda se è stato lui ad inguaiare Magnini: "Forse è lui che ha messo nei guai me. Prima di conoscerlo facevo un bel mestiere e nessuno si occupava di me, poi sono arrivate le perquisizioni. Perché lui è più popolare e lo dico con amicizia - continua Guido Porcellini - noi siamo come fratelli".

IL MEDICO DI FILIPPO MAGNINI: "HO PERSO 100 MILA EURO"

"Ritengo l'apertura dell'accertamento Nado un atto dovuto rispetto alle indagini penali su Porcellini. Gli inquirenti penali hanno già accertato la mia estraneità ai fatti", così Filippo Magnini ha commentato su Twitter la notizia del suo coinvolgimento nell'inchiesta doping. Porcellini, che ha chiarito di non lavorare più col nuotatore perchè ha smesso, ha sottolineato che i prodotti incriminati "non ci sono. Hanno trovato una scatola di Hygetropin dentro casa mia, un'altra non è mai arrivata perché in realtà ne avevo richieste due. Ho fatto addirittura denuncia alla Polizia Postale!". E di conseguenza la spiegazione dell'ordine dei medicinali proibiti: "In Italia quel prodotto non si può usare e in America lo prescrivono per il ringiovanimento delle articolazioni dopo i 70 anni. Dopo tante stagioni di rugby, ho le spalle fuori uso". Situazione complicata per il medico nutrizionista, che ha rivelato la sua situazione personale: "Ho perso circa 100.000 euro di provvigioni l'anno e non riesco a dare gli alimenti a mia moglie. Per mesi non ho pagato l'affitto, il mio reddito è crollato drasticamente. Noi non c'entriamo niente e siamo vittime di un sistema che ha speso tanto in indagini".

