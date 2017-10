Germania Azerbaigian/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Germania Azerbaigian - LaPresse, repertorio

Germania Azerbaigian, partita che sarà diretta dall’arbitro lituano Andris Treimanis, si gioca alle ore 20.45 di oggi, domenica 8 ottobre 2017, ed è valevole per il girone C delle qualificazioni ai prossimi Mondiali di Russia 2018 presso allo Fritz Walter Stadion di Kaiserslautern. Con 9 successi in altrettante gare i tedeschi di Joachim Low hanno letteralmente distrutto le avversarie e conquistato la qualificazione con 3 turni di anticipo. L'ultima gara contro l'Azerbaigian già eliminato, dunque, sembra alla vigilia soltanto una mera formalità per mettere a referto un vero e proprio record nelle qualificazioni, ovvero della conclusione del girone a punteggio pieno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile assistere a Germania Azerbaigian in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, che ha i diritti per i match delle qualificazioni mondiali. L’appuntamento sarà su Sky Sport Mix, Sky Sport 3 e Sky Calcio 3, canali numero 106, 203 e 253; inoltre, su Diretta Gol (visibile sui canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1, numero 201 e 251) gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire gli highlights e le azioni salienti in tempo reale da tutti i campi, compresa Kaiserslautern. Sia la diretta del match singolo sia Diretta Gol saranno visibili anche tramite l’applicazione Sky Go in diretta streaming video, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Il dato ancora più sorprendente di questo trionfo della rappresentativa tedesca è nella differenza reti: 38 reti segnate e sole 3 subite sono sinonimo di una squadra che ha annientato come un carro armato ogni avversaria che ha incrociato fra sé ed il prossimo campionato del Mondo. La stessa Azerbaigian di Prosinecki nel match di andata è caduta vittima della furia tedesca subendo un passivo di 4-1 dinanzi alle mura amiche. Le aquile sono reduci da un successo schiacciante sul campo dell'Irlanda del Nord, seconda in classifica e prossima a disputare i play-off di accesso alla manifestazione.

Per quanto riguarda l'Azerbaigian del croato Prosinecki, invece, c'è poco da dire. Tolti i 6 punti praticamente impossibili da conquistare nei due match di andata e ritorno contro la Germania, gli azeri hanno totalizzato 10 punti in 8 gare giocate, uno score non da buttare - comunque agevolato dal bottino pieno contro San Marino - ma nemmeno sufficiente per posizionarsi alle spalle della Germania e giocarsi la qualificazione ai playoff. Ci sarà da lavorare, dunque, per il tecnico croato, che nonostante il risultato dovrebbe essere confermato sulla panchina della Nazionale e cercare di aprire un nuovo ciclo in vista delle prossime manifestazioni internazionali.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GERMANIA AZERBAIGIAN

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico di casa Low schiererà probabilmente un 3-4-2-1 con ter Stegen in porta, Boateng, Hummels e Rudiger centrali e Kimmich e Brandt a fare da esterni. Rudy, Kroos saranno i due interni nella mediana a 4 con Sanè e Draxler alle spalle dell'unica punta Werner. Dall'altro lato per l'Azerbaigian probabile 4-2-3-1 con Agsev in porta, Pashaev, Guseynov, Sadygov e Mirzabekov in difesa. A centrocampo Richard e Amirguliev dovrebbero avere la maglia da titolare in mediana con Huseynov a fare il trequartista e Izmailov-Navarov coppia di esterni. In attacco Sheydaev contende un posto da titolare a Gurbanov. che però parte favorito per questioni tattiche.

PRONOSTICO E QUOTE

La disparità vista fra la Germania e le altre squadre partecipanti al girone C delle qualificazioni è stata troppo alta da colmare. La formazione di Low si candida a vincere due Coppe del mondo di fila a Russia 2018. La vera forza di questa squadra, oltre che in una tradizione che sforna in ogni generazione campioni di primo livello, è anche nella lunghezza della rosa e nell'ampissima possibilità di scelte. Basti pensare che, in questo cammino verso Russia 2018, il tecnico tedesco si è permesso il lusso di lasciare fuori spesso e volentieri calciatori del calibro di Reus, Gomez, Mustafi, Howedes, Ozil e tanti altri. Super-favoriti, dunque, i tedeschi, che hanno anche il fattore campo dalla loro. Eurobet quota il segno 1 a 1,03, il segno 2 a 31,00 e l'X a 17,00.

