Giana Pistoiese/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Giana Erminio-Pistoiese, diretta dall’arbitro Daniele De Remigis di Teramo, oggi pomeriggio, domenica 8 ottobre 2017 alle ore 16.30, sarà una partita valida per l'ottava giornata del campionato di Serie C nel girone A. La classifica parla di una sfida già delicata tra le due formazioni, che si trovano faccia a faccia dopo un periodo segnato da alti e bassi. Dopo una partenza in campionato segnata da un solo punto ottenuto dal Giana Erminio nelle prime quattro partite, la formazione di Gorgonzola si è parzialmente risollevata prima trovando la prima vittoria stagionale sul campo della Viterbese, quindi pareggiando sempre fuori casa nel turno infrasettimanale, a reti bianche, sul difficile campo del Siena. Risultati che assumono una valenza anche maggiore considerando che si trattava di due avversarie di alta classifica.

La Pisoiese invece dopo due vittorie consecutive in avvio di campionato ha trovato solo tre pareggi e una sconfitta nei successivi quattro impegni. Mercoledì gli orange hanno pareggiato a reti bianche sul campo dell'Olbia, la squadra di Indiani in questo avvio di stagione segna e subisce poco, con cinque gol realizzati e altrettanti incassati. A nove punti la Pistoiese è nel limbo tra la metà della graduatoria che può far sognare i play off e quella che può far temere i play out, il Giana Erminio invece proverà a scalare ancora una classifica che si era fatta subito difficile.

Giana Erminio-Pistoiese non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

Vediamo adesso le probabili formazioni dell'incontro. I padroni di casa del Giana Erminio affronteranno la sfida con Sanchez tra i pali dietro una difesa a tre composta dal nigeriano Bonalumi, da Perico e da Montesano. Marotta e Pinardi saranno impiegati come centrali di centrocampo, mentre sulla corsia laterale di destra sarà schierato Foglio e sulla corsia laterale di sinistra Pinto. Chiarello avrà compiti da trequartista alle spalle di Bardelloni e di Bruno. Risponderà la Pistoiese con Zaccagno a difesa della porta, mentre i titolari nella difesa a tre saranno Quaranta, Priola e Nossa. A centrocampo Hamlili sarà affiancato per vie centrali da Luperini e Regoli, mentre Mulas coprirà la fascia destra e Zappa avrà il compito di presidiare la fascia sinistra. In avanti coppia d'attacco tutta sudamericana per gli orange con l'argentino Ferrari e l'uruguaiano Surraco.

Bookmaker convinti che il fattore campo potrebbe fare la differenza in Giana Erminio Pistoiese, vittoria del club di Gorgonzola quotata 2.05 da Betclic, mentre William Hill alza fino a 3.60 la quota relativa al successo esterno degli arancioni e Paddy Power propone invece a 3.20 la quota del pareggio. L'over 2.5 viene quotato 2.25 da Paddy Power, l'under 2.5 proposto a una quota di 1.62 da Bet365.

