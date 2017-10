Lituania Inghilterra/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Lituania Inghilterra (LaPresse, repertorio)

Lituania Inghilterra, partita che sarà diretta dall’arbitro israeliano Orel Grinfeld, si gioca alle ore 18.00 di oggi, domenica 8 ottobre 2017, ed è valevole per il girone F delle qualificazioni ai prossimi Mondiali di Russia 2018 presso lo LFF stadionas di Vilnius, la capitale lituana. L'arrivo in panchina del giovane e ambizioso tecnico Southgate ha portato ottimi risultati all'Inghilterra, uscita praticamente con le ossa rotte dalla pessima gestione di Roy Hodgson. La qualificazione ai Mondiali è già in cassaforte e la partita di oggi sarà di fatto un’amichevole, dal momento che la Lituania invece è già eliminata - d’altronde da quelle parti lo sport nazionale è il basket.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere a Lituania Inghilterra in diretta tv come evento singolo perché Sky, che ha i diritti per i match delle qualificazioni mondiali, ha scelto partite di squadre che sono ancora in corsa per obiettivi di qualificazione e playoff. L’appuntamento sarà dunque su Sky Sport 1 e Sky SuperCalcio, canali numero 201 e 206, con Diretta Gol, tramite la quale gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire gli highlights e le azioni salienti in tempo reale da tutti i campi, compresa Vilnius. Il programma sarà visibile anche tramite l’applicazione Sky Go in diretta streaming video, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Con l'arrivo di Southgate il vento è cambiato e l’Inghilterra ha iniziato a dimostrare almeno in parte le potenzialità riconosciute sulla carta; con uno spirito rinnovato ed una base tecnica fino ad ora molto positiva, la Nazionale dei Tre Leoni si presenterà a Russia 2018 con l'intenzione di arrivare fino in fondo, e perché no, portare a casa un trofeo che manca dal 1966. La squadra di Southgate, infatti, in virtù dei 23 punti conquistati nel gruppo F delle qualificazioni, è già matematicamente qualificata alla fase finale della Coppa del Mondo. L'avversario di questa sfida è la Lituania, formazione che al contrario ha già detto addio alle speranze di sbarcare in Russia. Troppo poco, infatti, sono i 6 punti conquistati in 9 partite giocate per la squadra di Jankauskas, che nutriva minime speranze di poter raggiungere il secondo posto e poter dunque disputare i play-off di accesso alla manifestazione.

A frenare il cammino dei lituani sono state le cinque sconfitte con relativi 19 gol subiti, e la mancanza ancora di una certa personalità internazionale dei giocatori. Anche contro la più modesta Malta, infatti, nell'ultima gara del 5 ottobre i baltici non sono andati al di là dell'1-1, evidenziando lacune enormi da colmare per poter ambire a superare una fase di qualificazione difficile come quella per i Mondiali. Alla fine, come da pronostico, avversarie più quotate come Slovacchia e Scozia hanno rispettato le attese, e si giocheranno il secondo posto valevole per i play-off. Sarà allora partita d'addio, questa, per gli uomini di Jankauskas, che a questo punto dovranno pensare già ai prossimi campionati europei.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LITUANIA INGHILTERRA

Per quanto riguarda le formazioni di questo match, cercheremo di prevederla tramite i convocati dei due commissari tecnici. L'Inghilterra dovrebbe scendere in campo con l'ormai consueto 4-3-3 con Hart in porta, Walker, Cahill, Stoner e Bertrand in difesa. Dier, Henderson e Alli saranno i tre mediani mentre in attacco Sterling e Rashford sono i i favoriti sugli esterni con l'inamovibile Kane al centro del reparto. Dall'altra parte la Lituania di Jankauskas sceglie un modulo speculare con Setkus in porta, Borovskij, Kilmavicius, Kiljanskas e Vaitkunas in difesa. A centrocampo Kuklys, Sernas e Slivka dovrebbero avere la maglia da titolare, con attacco composto da Cernych, Valskis e Novikovas.

PRONOSTICO E QUOTE

Nonostante la qualificazione già in cassaforte difficilmente l'Inghilterra di Southgate farà sconti a questa Lituania. Nonostante le fisiologiche variazioni che il tecnico inglese potrebbe operare, la formazione che scenderà in campo proverà a conquistare bottino pieno e a migliorare l'applicazione degli schemi e delle indicazioni del suo allenatore. Per quanto riguarda le quote, il segno 2 è quotato 1,35 a fronte di un segno 1 che vale 8,25. Il segno X del pareggio è dato 4,75.

© Riproduzione Riservata.