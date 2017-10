Livorno Arezzo/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Livorno Arezzo (LaPresse, repertorio)

Livorno Arezzo, diretta dall’arbitro Federico Dionisi de L'Aquila, si gioca stasera, domenica 8 ottobre 2017. Il girone A della Serie C torna in campo dopo le fatiche del turno infrasettimanale e alle ore 20:30 si gioca il derby toscano tra i padroni di casa del Livorno e l’Arezzo allo stadio Armando Picchi. Gli amaranto sono a quota 16 punti ed hanno approfittato dei pareggi interni di Siena e Olbia per rimanere al primo posto della classifica nonostante abbiano riposato mercoledì. L’Arezzo invece ha giocato e superato per 2-1 in casa il Pontedera, conquistando così una nuova convincente vittoria dopo il successo fuori casa sul campo dell'Alessandria.

Non sarà facile per il Livorno giocare contro l'Arezzo in questo determinato momento della stagione, anche se la rosa amaranto è la più attrezzata per poter salire in Serie B il prossimo anno. Al momento il Livorno vanta anche la migliore differenza reti del girone, con 14 gol fatti e quattro subiti, vale a dire il secondo miglior attacco del girone e la terza miglior difesa. L'Arezzo in classifica occupa l'undicesima posizione ma è una squadra in salute, che arriva da due vittorie consecutive. I punti sono 9, frutto di tre vittorie e quattro sconfitte.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Livorno Arezzo non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO

Il Livorno nelle ultime cinque partite ha vinto 4 volte e pareggiato una. La striscia di successi consecutivi è iniziata sul campo dell'Alessandria, dove gli amaranto hanno mostrato i muscoli al resto degli avversari, spazzando via la formazione di casa per 3-0. Da lì sono arrivate altre tre vittorie consecutive, rispettivamente contro Lucchese, Pistoiese e Pontedera. Un filotto di successi che ha consentito agli uomini guidati dal tecnico Andrea Sottil di portarsi subito al comando del girone A davanti a tutte le altre rivali. Dopo 6 gare disputate, il Livorno ha 16 punti. Nell'ultima partita disputata, mister Sottil ha schierato i suoi con il 4-2-3-1. In avanti Vantaggiato unica punta, supportato dalla linea a tre di trequartisti composta da Doumbia, Maiorino e Valiani. A centrocampo Giandonato in coppia con Luci, mentre in difesa spazio a Luci, Gasbarro, Pirrello e Pedrelli. In porta Pulidori. Decisivo l'impiego dalla panchina di uno scatenato Murilo. Il Pontedera era in vantaggio 2-0 fino al 78, quando il calciatore brasiliano classe 1995 ha deciso di stravolgere le sorti della gara accorciando prima le distanze di petto, poi pareggiando con un colpo di testa ed infine di destro siglando il gol del definitivo 3-2 al minuto 86 con cui gli amaranto hanno espugnato Pontedera. Tre gol in otto minuti per il giovane Murilo.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO

Mister Pavanel può essere soddisfatto per la seconda vittoria consecutiva ottenuta in casa proprio contro il Pontedera, che domenica scorsa era sul punto di battere la capolista. Per l'Arezzo gol decisivi del bomber Davide Moscardelli, alla sua terza rete stagionale, e del difensore centrale Varga. I toscani sono scesi in campo con il 4-3-1-2. Al fianco di Moscardelli ha giocato Di Nardo, con Corradi alle loro spalle. A centrocampo Foglia, Cenetti e Yebli, mentre in difesa Sabatino e Talarico terzini con Rinaldi e Varga centrali. Sborra in porta. Evidentemente, le sorti in Serie C dell'Arezzo dipendono dai gol e dalla voglia di bomber Moscardelli.

PRONOSTICO E QUOTE

Secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Snai, il Livorno appare nettamente favorito, come d’altronde classifica e fattore campo facevano capire. Il segno 1 è dunque proposto alla quota di 1,50, poi si sale già di parecchio in caso di pareggio, visto che la quota per il segno X sarà di 3,70. Infine, il colpaccio dell’Arezzo pagherebbe ben 6,00 volte la posta in palio, che è la quota alla quale Snai propone il segno 2.

