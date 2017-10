Lucchese Pisa/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lucchese Pisa (LaPresse - immagine di repertorio)

Lucchese-Pisa, diretta dall’arbitro Vincenzo Valiante di Salerno, oggi pomeriggio, domenica 8 ottobre 2017 alle ore 14.30, sarà l’atteso derby toscano e una sfida valida per l'ottava giornata del campionato di Serie C nel girone A. Il Pisa arriva alla trasferta di Lucca come squadra più in forma del girone a braccetto con il Piacenza, quattro le vittorie consecutive in campionato per i nerazzurri toscani che dopo aver piegato Viterbese, Cuneo e Prato hanno sfruttato nel turno infrasettimanale il nuovo impegno casalingo, battendo di misura l'Arzachena grazie a una rete messa a segno da Giannone dopo appena due minuti di gioco nel primo tempo.

Con questa nuova vittoria il Pisa, dopo la partenza incerta a inizio campionato, ha agganciato l'Olbia al quarto posto in classifica e si è portato a sole due lunghezze di distanza dalla capolista Livorno. Soprattutto, i nerazzurri possono vantare con due soli gol subiti finora la miglior difesa del campionato. Continua invece ad essere altalenante il rendimento della Lucchese che, dopo il ko interno contro il Piacenza, nella trasferta di Cuneo ha ottenuto una brillante vittoria per tre a zero, con una doppietta di De Vena e un gol di Merlonghi. Finora gli uomini di Lopez hanno dimostrato di giocare meglio in trasferta che in casa, il Pisa è avvisato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Lucchese-Pisa non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE PISA

Queste le probabili formazioni della sfida: Lucchese in campo con Albertoni titolare alle spalle dell'argentino Espeche, di Magli e Maini, titolari nella difesa a tre. L'esterno di fascia destra sarà Tavanti e l'esterno di fascia sinistra sarà Merlonghi, mentre per vie centrali a centrocampo saranno schierati Arrigoni, Damiani e Russo. In attacco, confermatissimo De Vena autore di una brillante doppietta nella trasferta di Cuneo, al quale sarà affiancato nel tandem offensivo Bortolussi. Risponderà il Pisa con il serbo Petkovic alle spalle di una linea difensiva a quattro con Birindelli schierato a destra, Filippini schierato a sinistra ed Ingrosso e Lisuzzo impiegati in coppia come difensori centrali. L'austriaco Gucher sarà il perno di centrocampo nel terzetto titolare assieme a De Vitis e Maltese, nel tridente d'attacco ci sarà invece spazio per Mannini, Giannone e Negro.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker indicano un grande equilibrio per questo derby, considerando lo stato di forma del Pisa e il fattore campo favorevole alla Lucchese. Vittoria interna dei rossoneri quotata 2.70 da Bet365, mentre Betclic moltiplica per 3.00 quanto investito sull'eventuale pareggio e William Hill offre a 2.75 la quota per il blitz esterno nerazzurro. Over 2.5 quotato 2.35 da Paddy Power, mentre Bet365 quota 1.60 l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.