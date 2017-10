Modena Albinoleffe/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Modena AlbinoLeffe - LaPresse, imm. di repertorio

Modena Albinoleffe, partita diretta dall’arbitro Luciani oggi pomeriggio, domenica 8 ottobre 2017 alle ore 14.30, sarà valida per l'ottava giornata del campionato di Serie C nel girone B. Per il Modena inizio di stagione da incubo, con il patron Caliendo assediato da tifosi e teppisti inferociti dopo la sesta sconfitta consecutiva che sta portando il club emiliano verso uno dei punti più bassi della sua storia. Questo perché i canarini non sono riusciti a costruire probabilmente una squadra competitiva dopo un'estate travagliatissima, segnata dai numerosi problemi societari che hanno consentito alla proprietà di iscrivere la squadra al campionato solo per il rotto della cuffia, presentando in extremis la fidejussione necessaria. Gli ultimi ko esterni contro Ravenna e Sudtirol hanno messo in evidenza una squadra in grave difficoltà, probabilmente non in grado di ambire a qualcosa di più di una soffertissima salvezza, ma è il futuro stesso del Modena ad essere a rischio, finché non arriverà una fumata bianca a livello societario.

Proverà ad approfittare della situazione un Albinoleffe che dalla sua dopo tre vittorie consecutive che sembravano averlo lanciato ai piani alti della classifica, si è trovato a soffrire perdendo in casa del Bassano per poi pareggiare senza reti la sfida interna contro la Triestina. Per la formazione allenata da Massimiliano Alvini la qualificazione ai play off a fine stagione sarebbe comunque un risultato di assoluta rilevanza, sarà importante però trovare continuità e non vivere troppi alti e bassi, come accaduto ai seriani in questa primissima parte del campionato. Di sicuro un'altra sconfitta potrebbe rendere ancor più rovente l'ambiente modenese, ma l'Albinoleffe non sarà certo in vena di fare regali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Modena Albinoleffe non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA ALBINOLEFFE

Andiamo adesso ad analizzare le probabili formazioni dell'incontro. Canarini in campo con Manfredini tra i pali alle spalle di una linea difensiva a tre con l'uruguaiano Sosa, Solini e Aldrovandi schierati titolari. A centrocampo al fianco del gambiano Badjie saranno confermati Carraro e Remedi per vie centrali, mentre sulla fascia destra sarà schierato Calapai e come laterale mancino partirà invece dal primo minuto Capellini. In attacco, confermato il tandem Maritato-Galuppini. Risponderà l'Albinoleffe con Coser estremo difensori e una difesa a tre con Zucchetti, Mondonico e Zaffagnini confermati titolari. Sbaffo, Agnello e Giorgione saranno i tre centrali del centrocampo a cinque, che presenterà Gonzi come laterale di destra e Cortellini come laterale di sinistra. Colombi e l'ivoriano Kouko faranno coppia sul fronte offensivo dei seriani.

PRONOSTICO E QUOTE

Bisogna purtroppo sottolineare innanzitutto che diverse agenzie di scommesse sportive non quotano nemmeno la partita Modena Albinoleffe, a causa dei tanti problemi che sta vivendo la società emiliana. L’auspicio è anzi che la partita possa almeno essere disputata, visto che negli ultimi giorni ci sono stati molti dubbi su questo.

© Riproduzione Riservata.