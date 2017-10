Monopoli Siracusa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Monopoli-Siracusa, LaPresse

Monopoli Siracusa, diretta dal signor Capone di Palermo, domenica 8 ottobre 2017 alle ore 14.30, sarà il posticipo domenicale valido per l'ottava giornata d'andata nel girone C di Serie C. Scontro diretto tra le due rivelazioni della parte iniziale di questo campionato di terza serie. Il Monopoli ha certamente stupito con un avvio che lo ha portato di prepotenza in testa alla classifica. E' mancato forze un pizzico di cinismo ai Gabbiani nelle ultime due trasferte contro Andria e Catania, contro le quali sono riusciti ad ottenere soltanto un punto.

Nel big match del turno infrasettimanale in casa degli etnei, in particolare, i pugliesi hanno prodotto una prova di grande generosità, senza riuscire però a bucare la difesa avversaria, con i rossoazzurri che hanno capitalizzato così l'unico gol realizzato. Il Siracusa dopo aver vinto brillantemente contro l'Akragas ed essersi proposto nel gruppo delle seconde, ha mancato una buona occasione nel match interno col Matera, in cui i lucani hanno fatto valere la loro maggiore esperienza, passando grazie alle reti di Casoli e Strambelli. Questa sfida darà sicuramente indicazioni su quale delle due squadre potrà puntare al vertice con continuità.

LE PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI SIRACUSA

Allo stadio Veneziani di Monopoli scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa schierati con Bardini in porta alle spalle di Ricci, Bacchetti e Bei, titolari nella difesa a tre mentre nella zona centrale di centrocampo si muoveranno l'argentino Scoppa, il greco Sounas e Zampa. Rota avrà il compito di presidiare la corsia laterale di destra e Mercadante la corsia laterale di sinistra, in attacco sarà confermato il tandem offensivo composto da Genchi e Paolucci. Il Siracusa risponderà con Tomei in porta, Turati e Magnani difensori centrali mentre Parisi sarà schierato in posizione di terzino destro e Daffarà in posizione di terzino sinistro. L'argentino Spinelli e Giordano saranno i due playmaker arretrati di centrocampo, alle spalle di Catania, Sandomenico e Mazzocchi, incursori offensivi alle spalle di Pippo Scardina, confermato nel ruolo di unica punta.

LA CHIAVE TATTICA

3-5-2 per il Monopoli allenato da Tangorra, 4-2-3-1 per il Siracusa di Bianco. Si tratta di realtà di qualità, due allenatori che stanno portando a veleggiare nell'alta classifica due squadre di certo non costruite sulla carta per lottare per la promozione. L'anno scorso entrambi i precedenti di campionato tra le due squadre sono terminati in parità con il punteggio di uno a uno. E' accaduto il 14 settembre 2016 in casa dei siciliani, con vantaggio ospite di Montini e pareggio di Dezai, e il 28 gennaio 2017 in casa dei pugliesi, passati avanti con Esposito e poi raggiunti già nel primo tempo da un gol del brasiliano Dentello Azzi.

QUOTE E SCOMMESSE, PRONOSTICO

Il Siracusa ha dimostrato di essere un osso duro, ma i bookmaker puntano sulla voglia di riscatto del Monopoli dopo le ultime partite, con vittoria pugliese quotata 2.15 da William Hill e successo esterno siciliano quotato 3.25 da Paddy Power, mentre l'eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.20 da Bet365. L'over 2.5 viene quotato invece 2.25 da Unibet, eventualità più remota rispetto all'under 2.5 quotato 1.66 da Paddy Power.

