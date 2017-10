Novara Frosinone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Novara-Frosinone, LaPresse

Novara-Frosinone, diretta dal signor Pezzuto di Lecce, domenica 8 ottobre 2017 alle ore 20.30, sarà il posticipo serale dell'ottava giornata d'andata del campionato di Serie B. Una sfida di grande interessa attende l'attuale capolista del campionato cadetto, sono attese risposte importanti dalla partita allo stadio Silvio Piola.

Nel posticipo di lunedì scorso il Frosinone ha vissuto una notte di grande emozioni, inaugurando in campionato il suo nuovissimo stadio, ma non è andato oltre lo zero a zero contro la coriacea Cremonese. Ciociari sempre da soli in vetta, ma non sono riusciti ad allungare da uno a tre punti di vantaggio sulla coppia delle seconde in classifica, composta da Perugia e Palermo.

Per il Frosinone la sfida di Novara ha poi ulteriori motivazioni ricordando la beffarda sconfitta casalinga inflitta dai piemontesi nello scorso campionato, ko che di fatto è risultato decisivo per la mancata promozione in Serie A della squadra allora allenata da Pasquale Marino. La trasferta non si prospetta comunque facile contro un Novara che a quota sette punti, esattamente la metà rispetto a quelli collezionati dal Frosinone, non ha iniziato la sua stagione facendo fuochi d'artificio, ma si è comunque dimostrata formazione concreta e di difficile lettura per qualsiasi tipo di avversario.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Il match si potrà vedere in diretta tv esclusiva con un abbonamento Sky sui canali 206 e 252 del satellite (rispettivamente Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 2 HD) con diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati disponibile sul sito skygo.sky.it.

IL CONTESTO

Dopo le due sconfitte subite contro Spezia ed Avellino, il Novara ha preso una boccata d'ossigeno dal pareggio per due a due strappato in rimonta nel finale sul campo del Foggia, una partita difficile in cui almeno la squadra di Eugenio Corini ha dato una risposta tangibile dal punto di vista del carattere. Il Novara in questa nuova stagione ha iniziato un nuovo ciclo e si è dimostrato collettivo affidabile ottenendo una vittoria sia in casa sia in trasferta, ma con qualche lacuna tecnica che l'attrezzato Frosinone potrebbe provare a sfruttare a suo vantaggio. Di sicuro per i ciociari non ci volevano i tanti infortuni che hanno funestato l'avvo della gestione tecnica di Longo: il tecnico spera soprattutto di recuperare al più presto Daniel Ciofani, fondamentale come terminale centrale d'attacco per il gioco offensivo della formazione ciociara.

LE PROBABILI FORMAZIONI NOVARA FROSINONE

Presso lo stadio Silvio Piola di Novara scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa schierati con Montipò in porta, il serbo Golubovic sull'out difensivo di destra e Calderoni sull'out difensivo di sinistra, mentre il danese Troest e Chiosa giocheranno come difensori centrali, completando la linea difensiva a quattro. Il brasiliano Ronaldo sarà il perno centrale del terzetto di centrocampo con Moscati e Sciaudone, in attacco spazio al tridente composto da Maniero, Macheda e Di Mariano. Risponderà il Frosinone con Bardi tra i pali e una difesa a tre con lo sloveno Krajnc, Terranova e Ariaudo schierati dal primo minuto. Mirko Gori e Sammarco a centrocampo saranno i centrali con Maiello a destra e Beghetto a sinistra che avranno invece il compito di presidiare le fasce laterali. In attacco, tridente con il giovane Volpe, Dionisi e Ciano.

LA CHIAVE TATTICA

4-3-3 per il Novara di Eugenio Corini, così come per il Frosinone di Moreno Longo ancora alle prese con l'emergenza in attacco, viste le assenze di Citro, Paganini (out fino a primavera) e Daniel Ciofani, assenza quest'ultima che si è fatta sentire particolarmente nel match contro la Cremonese. Lo scorso campionato i ciociari si sono imposti con il punteggio di due a uno sul campo del Novara, grazie alle reti di Cocco ed Ariaudo. L'ultima vittoria casalinga dei piemontesi contro i gialloazzurri risale alla Serie B 2010/11, due a uno il 14 maggio del 2011 con i gol di Lisuzzo e Bertani che ribaltarono l'iniziale vantaggio di Sansone.

QUOTE E PRONOSTICO

Frosinone comunque favorito a dispetto del fattore campo dei bookmaker, col tasso tecnico dei ciociari considerato superiore a quello dei piemontesi e la vittoria esterna quotata 2.40 da Betclic, mentre Unibet propone a 3.20 l'eventuale affermazione interna e Bwin alla stessa quota l'eventule pareggio. Over 2.5 quotato 2.20 da Bet365, Paddy Power offre a 1.66 la quota per l'under 2.5.

