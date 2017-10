Olbia Siena/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Olbia-Pisa: qui Bernardo Mereu, allenatore dell'Olbia (LAPRESSE)

Olbia Siena, diretta dall’arbitro Gino Garofalo di Torre del Greco, si gioca oggi, domenica 8 ottobre 2017 alle ore 16:30 per l’ottava giornata del girone A della Serie C, dopo le fatiche del turno infrasettimanale. In pochi, alla vigilia del campionato, avrebbero pensato che dopo sette giornate Olbia-Siena potesse essere considerato uno scontro diretto di alta classifica. Invece, la graduatoria vede secondo il Siena insieme alla Viterbese, quarto l'Olbia, che ha soltanto un punto in meno in classifica rispetto alla squadra toscana. Una vittoria consegnerebbe ai padroni di casa il sorpasso ai danni della Robur, attesa da una trasferta molto complicata nell'impianto della città sarda.

Gli uomini allenati da Bernardo Mereu vogliono continuare a stupire e per farlo hanno bisogno del loro caloroso pubblico, che fin qui non li ha mai traditi. Il ruolino di marcia dell'Olbia parla di quattro vittorie, due pareggi ed una sconfitta. Negli ultimi 90 minuti, l'Olbia ha pareggiato in casa 0-0 contro la Pistoiese: rimane l'amaro in bocca per una partita che sembrava essere alla portata dei padroni di casa, che con una vittoria avrebbero guadagnato la testa della classifica. L'Olbia appare una squadra molto quadrata, con delle individualità importanti, su tutte Ragatzu, ex giovane promessa del Cagliari, che ad Olbia sta vivendo una seconda giovinezza. Bene fin qui anche il Siena, che in classifica è secondo insieme alla Viterbese, ad una sola lunghezza dalla capolista Livorno. La Robur sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per poter ambire alla promozione diretta in Serie B e tornare a far sognare i suoi tifosi, dopo le note vicende societarie degli anni precedenti. Una vittoria ad Olbia porterebbe ancora più entusiasmo in città dal momento che si tratta di una diretta rivale per le primissime posizioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Olbia Siena non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA SIENA

Nell'ultima partita disputata, i sardi sono stati fermati in casa dalla Lucchese sullo 0-0 in casa davanti al proprio pubblico. Un passo falso che però non è costato molto in termini di classifica alla squadra di mister Mereu, che continua a vivere nelle posizioni di alta classifica. Contro la Lucchese l'undici titolare è sceso in campo con il modulo 4-3-1-2, come da consuetudine per Bernardo Mereu. In attacco la coppia Arras-Ragatzu, supportati dal trequartista Murgia. Feola in cabina di regia insieme a Muroni e Geroni. In difesa, linea a quattro composta da Pisano, Cotali, Dametto e Pinna, con Aresti tra i pali. La Robur Siena ha invece pareggiato 0-0 in casa contro il Giana, che non è nuovo ad exploit del genere. La formazione allenata da Michele Mignani si è affidata al 5-3-2 con Pane in porta, difesa a cinque con Rondanini, Panariello, Sbraga, Terigi e Iapichino. A centrocampo Bulevardi, Darmian e Cruciani in posizione più avanzata per innescare la coppia d'attacco composta da Marotta e Campagnacci. Ad oggi, il giocatore migliore per distacco per la Robur è stato l'attaccante Marotta, a segno già tre volte nelle prime sei partite disputate.

PRONOSTICO E QUOTE

Secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Snai, l’Olbia appare favorita, ma non di molto. Il segno 1 è dunque proposto alla quota di 2,40, poi si sale ma non di molto in caso di pareggio, visto che la quota per il segno X sarà di 2,95. Infine, il colpaccio in terra sarda della Robur Siena pagherebbe 2,90 volte la posta in palio, che è la quota alla quale Snai propone il segno 2.

