Padova Sudtirol/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Padova Sudtirol (LaPresse - repertorio)

Padova Sudtirol, diretta dall’arbitro Alberto Santoro di Messina, oggi pomeriggio, domenica 8 ottobre 2017 alle ore 18.30, sarà una sfida valida per l'ottava giornata del campionato di Serie C nel girone B. Momento molto delicato della stagione per il Padova, che sembra in procinto di decollare per disputare un campionato di vertice dopo un avvio di stagione che non era stato francamente esaltante. Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Brescia e il ko all'esordio in Serie C contro il Renate, la squadra di Bisoli ha saputo decisamente rialzare la testa, battendo il Fano, pareggiando nel difficile derby contro il Vicenza e poi mettendo in fila tre vittorie consecutive senza subire gol contro la Sambenedettese, il Santarcangelo e nel turno infrasettimanale contro il Ravenna in trasferta, grazie alle reti di Belingheri e di Capello su calcio di rigore. A quota tredici punti in classifica i biancoscudati si trovano a tre soli punti di distanza dal Bassano capolista e sono nel pieno della lotta tra le grandi del campionato.

Si troveranno però di fronte un Sudtirol sempre concreto, che ha saputo reagire alle due sconfite consecutive subite contro Bassano e Gubbio, battendo con il punteggio di tre a uno il Modena in casa nel turno di mercoledì scorso. Le reti messe a segno da Costantino e Tait (doppietta) sono state una vera e propria boccata d'ossigeno per gli altoatesini, che a quota otto punti si sono praticamente assestati a metà classifica. Certo servirebbe loro una prova di maturità, ma il Padova visto nelle ultime partite sembra un cliente scomodo e difficile da rallentare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Padova Sudtirol non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA SUDTIROL

Allo stadio Euganeo di Padova scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa biancoscudati schierati con Bindi tra i pali, Madonna e Contessa laterali difensivi rispettivamente sulla fascia destra e sulla fascia sinistra, mentre i difensori centrali saranno Trevisan e Cappelletti. A centrocampo spazio a Pulzetti, Pinzi e Belingheri nel terzetto titolare, mentre nell'attacco ci sarà Candido a svolgere il ruolo di trequartista alle spalle del tandem composto da Guidone e da Capello. Gli altoatesini risponderanno con Offredi in porta dietro una difesa a tre composta da Baldan, dal francese Vinetot e da Sgarbi. Zona centrale della linea mediana presidiata dall'austriaco Smith, da Bertoni e da Fink, mentre l'esterno destro di centrocampo sarà Tait, grande protagonista nel match contro il Modena con una doppietta realizzata, e l'esterno sinistro di centrocampo sarà invece Frascatore. In attacco, a far coppia con il ghanese Gyasi ci sarà Costantino, anche lui a segno nel turno infrasettimanale contro gli emiliani.

PRONOSTICO E QUOTE

Favoriti i padroni di casa, anche in modo piuttosto netto: questo sostiene l’agenzia di scommesse sportive Eurobet per Padova Sudtirol. Infatti il segno 1 per la vittoria del Padova è quotato a 1,62, mentre il segno 2 della vittoria per il Sudtirol è proposto a 5,25. Il segno X, dunque il pareggio, ha quota 3,65.

