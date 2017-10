Palermo Parma/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Palermo-Parma (LAPRESSE)

Palermo-Parma sarà diretta dall’arbitro Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata: con lui i guardalinee Bresmes e Vecchi e il quarto uomo Marinelli. La partita di Serie B, valida per l’ottava giornata, è in programma alle ore 15:00 di domenica 8 ottobre 2017. Teatro del match sarà lo stadio Renzo Barbera di Palermo: in classifica i rosanero di mister Bruno Tedino sono terzi con 13 punti, mentre il Parma allenato da Roberto D’Aversa si trova nella fascia centrale a quota 10. Nel prossimo turno il Palermo giocherà a Frosinone, il Parma invece riceverà il Pescara al Tardini: per entrambe appuntamento alle ore 15:00 di sabato 14 ottobre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Palermo-Parma sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sport Mix HD (il numero 106) e Calcio 1 HD (numero 251): telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport o al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati ai due pacchetti potranno acquistare l’evento in pay-per-view con il codice 407897. Sui canali Sky Sport 1 HD (n.201) e Super Calcio HD (206) andrà in onda Diretta Gol Serie B, con aggiornamenti live da tutti i campi del pomeriggio.

LA SITUAZIONE

Il Palermo è l’unica squadra ancora imbattuta in questo campionato di Serie B: finora i rosanero hanno ottenuto 3 vittorie e 4 pareggi dando l’impressione di poter dire la loro nella lotta per le prime due posizioni, che a fine campionato assegneranno le due promozioni dirette in Serie A. Al Barbera la squadra di mister Tedino ha raccolto 10 punti su 12 battendo Spezia (2-0, 1^giornata), Perugia (1-0) e Pro Vercelli (2-1) e pareggiando con l’Empoli (il rocambolesco 3-3 del terzo turno); lontano dalle mura amiche il Palermo sta faticando di più, come dimostrano i 3 pari in altrettante sfide esterne sui campi di Brescia (0-0), Foggia (1-1) e Ascoli. Sabato scorso i siciliani sono stati bloccati sullo 0-0 al Del Duca, producendo poco nella metacampo offensiva ma senza rischiare più di tanto. Il Parma invece sembra uscito dal tunnel che lo ha bloccato dalla terza alla quinta giornata, periodo in cui sono maturati 3 ko di seguito per mano di Brescia (0-1 in casa), Perugia (3-0) ed Empoli (1-2). Nel turno numero 6 gli emiliani si sono rialzati espugnando il Penzo di Venezia (0-1), mentre settimana scorsa è arrivato il primo pareggio del torneo contro la Salernitana; si può però parlare di occasione sprecata per il Parma che ha dilapidato un vantaggio di 2 reti, quelle dei difensori Valerio Di Cesare (17’ minuto) ed Alessandro Lucarelli (33’), facendosi recuperare nella ripresa in cui le reti di Sprocati (56’) e Vitale (81’) hanno permesso ai campani di uscire dal Tardini con 1 punto in saccoccia.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO PARMA

Piena emergenza per il Palermo che deve fare a meno di 7 nazionali: il portiere Posavec, i difensori Cionek e Struna, i centrocampisti Jajalo e Chochev e gli attaccanti Trajkovski e Nestorovski. In più è indisponibile per infortunio l’esterno svizzero Aleesami, mentre il trequartista brasiliano Coronado stringerà i denti dopo i fastidi muscolari accusati in settimana. Mister Tedino dovrebbe schierare un 3-4-1-2 con Pomini tra i pali e Szyminski, Bellusci e Dawidowicz a completare il pacchetto arretrato; a centrocampo Murawski e Gnahoré, sulle fasce Morganella (a destra) e Rispoli (sinistra), trequartista Coronado e in attacco la coppia formata da Embalo e La Gumina. Nel Parma due giocatori squalificati, entrambi per un turno: sono i difensori Di Cesare e Iacoponi, espulsi nell’ultimo match contro la Salernitana. Probabile un 4-3-3 con Frattali in porta, Lucarelli e Gagliolo difensori centrali, Mazzocchi terzino a destra e Scaglia sulla sinistra. In cabina di regia Scozzarella affiancato dalle mezzali Scavone e Dzei, mentre nel tridente offensivo gli esterni Insigne e Di Gaudio sosterranno il centravanti Calaiò.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Si preannuncia una partita equilibrata allo stadio Barbera: le quote delle principali agenzie di scommesse confermano questa sensazione. snai.it favorisce moderatamente i padroni di casa: il segno per il successo rosanero è quotato 2,50, mentre il segno X per il pareggio e il 2 per la vittoria esterna del Parma si equivalgono a quota 3,00. Under 1,57, Over 2,25, Gol 1,87 e NoGol 1,83.

