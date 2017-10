Perugia-Pro Vercelli/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Perugia-Pro Vercelli: qui Federico Giunti, 47 anni, allenatore del Perugia (LAPRESSE)

Perugia-Pro Vercelli sarà diretta dall’arbitro Francesco Paolo Saia, trentaduenne della sezione di Palermo: ad assisterlo i guardalinee Lanotte e Lombardi e il quarto uomo Di Martino. Le due squadre si affrontano domenica 8 ottobre 2017 allo stadio Renato Curi, per l’ottava giornata del campionato di Serie B: fischio d’inizio previsto per le ore 15:00. In classifica Perugia e Pro Vercelli sono distanziate da 8 punti e si trovano ai capi opposti: secondi gli umbri con 13 lunghezze, penultimi i piemontesi a quota 5. Prossimo turno: il Perugia anticiperà a Foggia nell’anticipo di venerdì 13 ottobre (ore 20:40), mentre la Pro Vercelli scenderà in campo nel pomeriggio di sabato 14 (ore 15:00) contro il Bari.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Perugia-Pro Vercelli sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 2 HD, il numero 252: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare il match in pay-per-view con il codice 407900. Sui canali Sky Sport 1 HD (n.201) e Super Calcio HD (206) andrà in onda Diretta Gol Serie B, con aggiornamenti live da tutti i campi del pomeriggio.

LA SITUAZIONE

Nelle ultime settimane il rendimento del Perugia si è fatto più altalenante: le sconfitte esterne contro Palermo (1-0) e Brescia (2-1) non hanno comunque allontanato gli umbri dalle primissime posizioni, anche se il Frosinone si è preso la vetta solitaria. Sabato scorso al Rigamonti i biancorossi si erano portati in vantaggio con il solito Kwan-Song Han, che al 49’ ha firmato la sua sesta rete in campionato con un bel colpo di testa su cross del croato Pajac dal lato sinistro. Nel prosieguo però le Rondinelle hanno ribaltato la situazione grazie soprattutto al sempreverde Andrea Caracciolo, che ha ristabilito la parità al 66’ e poi cucinato per definitivo 2-1 del compagno Bisoli (80’). Perugia che sta evidenziando una disparità di passo tra le partite interne e quelle in trasferta: al Curi sono arrivate 3 vittorie su 3 con 8 gol segnati e solo 2 subiti, mentre sugli altri campi i biancorossi hanno ottenuto 4 punti in altrettanti match uscendo sconfitti nelle ultime 2 occasioni. Nell’ottava giornata gli umbri di mister Federico Giunti ricevono una Pro Vercelli reduce dal suo primo successo in campionato, quello ottenuto sabato scorso ai danni del Cesena. I romagnoli hanno terminato la prima frazione in vantaggio per 1-2, ma nella ripresa la Pro si è letteralmente scatenata realizzando 3 reti nel giro di dieci minuti: Rovini (59’), Raicevic (63’) e Firenze (69’) hanno ribaltato il punteggio poi ulteriormente arrotondato da Vives, che su calcio di rigore ha fissato il definitivo 5-2 coronando un’ottima prestazione personale. Con questa vittoria i piemontesi si sono staccati dall’ultimo posto superando proprio il Cesena, che dopo il ko del Piola ha optato per il cambio allenatore rimpiazzando Andrea Camplone con Fabrizio Castori. Ora la Pro Vercelli punta ad una maggiore continuità per abbandonare la zona più calda della classifica.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA PRO VERCELLI

Per il Perugia indisponibili il centrocampista Brighi e l’attaccante Alberto Cerri, mentre la giovane punta Yanik Frick non è al meglio dopo la sindrome influenzale accusata in settimana. Mister Giunti dovrebbe proporre un 4-3-3 con Rosati in porta, Volta e Monaco al centro della difesa, Zanon terzino a destra e Bianco sulla sinistra. A centrocampo l’argentino Colombario e le mezzali Bandinelli e Pajac, mentre il tridente offensivo vedrà in azione il centravanti Di Carmine e gli esterni Buonaiuto e Han. Modulo speculare per la Pro Vercelli di Gianluca Grassadonia: previsti Marcone tra i pali, Legati e Bergamelli a protezione dell’area, Ghiglione (destra) e Mammarella (sinistra) terzini. In cabina di regia Vives affiancato da Luca Castiglia e Germano, esterni alti Firenze e Bifulco e punta centrale il montenegrino Raicevic.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

I pronostici delle principali agenzie di scommesse si presentano nettamente sbilanciati a favore del Perugia. Il portale snai.it ad esempio propone a quota 1,60 il segno 1 per la vittoria degli umbri, a 3,60 il segno X per il pareggio finale e a 6,25 l’opzione 2 per il successo esterno della Pro Vercelli. Dalla lavagna SNAI riportiamo anche le quote per Under (1,83), Over (1,87), Gol (1,87) e NoGol (1,83).

