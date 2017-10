Pescara-Cittadella/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pescara-Cittadella (LAPRESSE)

Pescara-Cittadella, diretta dall'arbitro Ghersini, si gioca domenica 8 ottobre 2017 allo stadio Adriatico, calcio d’inizio alle ore 12:30. La partita è valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B: in classifica il Pescara occupa la settima posizione con 10 punti, gli stessi del Cittadella che segue per il minor numero di gol segnati (a parità di differenza reti, +3 per entrambe). Nel prossimo turno (il nono) il Pescara farà visita al Parma mentre il Cittadella riceverà la Cremonese al Tombolato: per ambedue le squadre appuntamento alle ore 15:00 di sabato 14 ottobre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Pescara-Cittadella sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sport 1 HD (il numero 201), Super Calcio HD (n.206) e Calcio 1 HD (251): prepartita dalle ore 12:00 e telecronaca dalle 12:30. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport o al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati ai pacchetti potranno acquistare il match in pay-per-view con il codice 407911.

LA SITUAZIONE

Il Pescara non perde da 5 partita ma di queste ne ha pareggiate 4 di fila, tornando al successo nell’ultima giornata sul campo del Carpi. Al Cabassi il terzo centro stagionale di Christian Capone, uno dei giovani più interessanti nella rosa di Zdenek Zeman, ha regalato 3 punti pesanti al Delfino che soprattutto non ha subito reti per il secondo match consecutivo (prima aveva pareggiato a reti bianche in casa della Cremonese). Superato positivamente il doppio turno esterno, gli abruzzesi tornano in scena all’Adriatico puntando ad allungare ulteriormente la serie di risultati positivi. Anche perché la classifica, per quanto ancora inevitabilmente corta, comincia a sorridere al Pescara che si trova in zona playoff e a meno 4 dalla capolista Frosinone. Basta però poco per scivolare indietro e in tal senso la sfida al Cittadella si presenta come un bel banco di prova per i ragazzi Zeman, che prima di questo turno vantano -manco a dirlo- il miglior attacco del torneo (15 reti come Perugia e Avellino). I veneti invece arrivano dal primo ko interno del campionato patito sabato scorso contro la Virtus Entella, corsara al Tombolato grazie al calcio di rigore a cucchiaio del capitano Troiano. Una sconfitta che ha un po’ freddato gli entusiasmi dopo le due vittorie precedenti ai danni di Cesena (4-0) ed Empoli (0-1 in trasferta); ciononostante la squadra allenata da Roberto Venturato si può considerare tra le realtà positive di questo primo scorcio stagionale, anche perché al momento si trova più vicina alla zona playoff che a quella playout. Vale in ogni caso il discorso fatto per il Pescara: la graduatoria ancora poco diluita non consente di intabellare troppi calcoli: anche per il Cittadella sarà importante accumulare battere il ferro finché è caldo, accumulando punti per evitare di rimanere impantanati nella parte bassa.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA CITTADELLA

Zdenek Zeman deve fare a meno dei difensori Campagnaro e Perrotta, del centrocampista Palazzi e dell’attaccante Mancuso, che in settimana hanno tutti svolto allenamento differenziato (saranno pronti per la prossima trasferta di Parma); out anche il centrale Proietti che nei giorni scorsi ha seguito un programma di terapie, per lui si prospettano tempi di recupero un po’ più lunghi. Il tecnico boemo schiererà il solito 4-3-3 con Pigliacelli in porta, Coda e Bovo al centro della difesa, Crescenzi in posizione di terzino destro e Mazzotta a sinistra. A centrocampo l’uruguaiano Brugman affiancato dai senegalesi Franck Kanouté e Mamadou Koulibaly, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere formato da Del Sole, Pettinari e Capone. Nessun giocatore infortunato per il Cittadella che risponderà con il modulo 4-3-1-2: tra i pali Alfonso, davanti a lui i difensori centrali Pealagatti e Casigliano, terzini Caccin (a destra) e Pezzi (sinistra). In cabina di regia il capitano Iori, mezzali Pasa e Settembrini, sulla trequarti Schenetti e davanti il tandem formato da Litteri e dall’ivoriano Christian Kouamé. Assente il difensore centrale Marco Varnier, convocato dal ct dell’Under 21 Di Biagio.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per il lunch match dello stadio Adriatico le principali agenzie di scommesse favoriscono i padroni di casa. snai.it ad esempio propone il segno 1 per la vittoria del Pescara a quota 1,90, poi il segno X per l’eventuale pareggio a 3,55 e il segno 2 per il colpo esterno del Cittadella a 3,75. Under 2,65, Over 1,43, Gol 1,38 e NoGol 2,85.

