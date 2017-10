Pontedera Piacenza/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pontedera Piacenza (LaPresse - imm. repertorio)

Pontedera Piacenza, diretta dall’arbitro Michele Di Cairano di Ariano Irpino, oggi pomeriggio, domenica 8 ottobre 2017 alle ore 16.30, sarà una partita valida per l'ottava giornata del campionato di Serie C nel girone A. Una squadra che rincorre ancora la prima vittoria in campionato contro una formazione reduce da quattro vittorie consecutive. Vista così Pontedera-Piacenza sembrerebbe una sfida dall'esito obbligato, ma va sottolineato come nelle ultime uscite i toscani avrebbero meritato qualcosa in più. Sconfitti nettamente ad Olbia lo scorso 24 settembre, domenica scorsa e nel turno infrasettimanale il Pontedera ha lottato, perdendo due a tre in casa una rocambolesca sfida contro la capolista Livorno e poi cadendo due a uno in un match altrettanto combattuto in casa dell'Arezzo.

La situazione di classifica è comunque difficile con i toscani che lamentano la seconda peggior difesa del girone, con due soli punti avanti solo a Gavorrano fermo a quota zero. Il Piacenza invece vola, avendo battuto nel turno infrasettimanale con un rotondo tre a zero proprio il fanalino di coda Gavorrano, piegato dalle reti di Zecca, Pederzoli e Della Latta. Un successo ineccepibile che ha fatto seguito a quelli contro Arezzo, Arzachena e Lucchese, e che hanno lanciato i biancorossi nel gruppo delle grandi del girone, a soli tre punti da Livorno capolista.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pontedera Piacenza non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA PIACENZA

Queste sono invece le probabili formazioni dell'incontro. Il Pontedera schiererà Contini tra i pali alle spalle di una difesa a tre con Frare, Vettori e Borri impiegati come titolari. Spinozzi coprirà la corsia laterale di destra e Corsinelli la fascia laterale mancina, mentre Calcagni, Gargiulo e Caponi saranno i centrali del centrocampo a cinque. In avanti a Cassani compiti da trequartista, mentre Pesenti, a segno nella trasferta di Arezzo, sarà confermato nel ruolo di unica punta. Risponderà il Piacenza con Fumagalli alle spalle di Silva, Bini e Pergreffi, titolari nella difesa a tre. A centrocampo nella zona centrali partiranno titolari Morosini, Pederzoli e Della Latta, con Mora che avrà il compito di presidiare la fascia destra e Masciangelo che sarà invece l'esterno di fascia sinistra. In avanti, Nobile e Zecca avranno compiti offensivi, il primo come trequartista, il secondo come unica punta di ruolo.

PRONOSTICO E QUOTE

Agenzie di scommesse convinte del fatto che il Piacenza possa essere, seppur leggermente, favorito in virtù dello stato di forma evidenziato dalle due squadre, nonostante il fattore campo avverso. Vittoria esterna emiliana quotata 2.40 da William Hill, mentre l'affermazione interna toscana viene quotata 2.95 da Paddy Power e l'eventuale pareggio proposto ad una quota di 3.05 da Betclic. Over 2.5 quotato 2.25 da Paddy Power, under 2.5 quotato 1.62 da Bet365.

