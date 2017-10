Pordenone Ravenna/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pordenone Ravenna - LaPresse, imm. di repertorio

Pordenone Ravenna, diretta dall’arbitro Daniele De Santis di Lecce, oggi pomeriggio, domenica 8 ottobre 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida valida per l'ottava giornata del campionato di Serie C nel girone B. Questa settimana non ha portato fino ad ora i risultati sperati per il Pordenone, che sia nella gara dello scorso week-end che nel match giocato in turno infrasettimanale contro il Gubbio non è riuscito ad andare al di là di un pareggio. Due battute d'arresto che i friulani hanno pagato in classifica, dove il Bassano vola in vetta a quota 16, mentre il Renate, a pari punti con il Pordenone, ha però il vantaggio della differenza reti migliore.

I tifosi possono rammaricarsi per il 2-2 interno contro il Gubbio ottenuto giovedì. La squadra di Colucci, infatti, è stata quasi schiacciata nei minuti iniziali dalla verve di un Gubbio che ha veramente cambiato volto dall'arrivo in panchina di Pagliari. Il gol di Marchi ha aperto le danze dopo poco più di 5 minuti, eppure Ciurria era riuscito a rimettere le cose in parità. La rete di Casiraghi al 22', però, ha gelato nuovamente il Bottecchia ed è durata fin quasi al fischio finale. Una rete di Magnaghi al 90' già scoccato ha salvato i friulani dal primo pesante K.O. stagionale. Servirà ritrovare al più presto energie e risorse mentali per gli uomini di Colucci per evitare di perdere di vista l'obiettivo e, soprattutto, potersi permettere di rifiatare dopo un avvio dispendioso.

Dall'altra parte, però, arriva un Ravenna che, dopo la sconfitta interna in settimana contro il Padova, vuole dimostrare di avere qualcosa da dire a questo campionato, e che le due vittorie di fila non erano stati risultati fortuiti. Gli uomini di Antonioli stazionano al momento al decimo posto della classifica con 9 punti, e partono per il Friuli con la consapevolezza di poter far male ad una squadra pericolosa, ma in affanno. Un'impresa non impossibile per il club, atteso ormai da 10 anni da un ritorno in cadetteria che la piazza attende con fremito. Probabilmente non è ancora la stagione giusta, ma la costruzione di qualcosa di importante parte da una salvezza anticipata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pordenone Ravenna non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE RAVENNA

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico di casa Colucci schiera un 4-3-2-1 con Perilli in porta, Nunzella, Parodi, Stefani e Pellegrini in difesa. A centrocampo Burrai sarà in cabina di regia con Misuraca e Buratto al suo fianco. In attacco Ciurria e Martignago saranno a sostegno dell'unica punta Gerardi, ancora una volta confermato come numero 9 offensivo. Dall'altra parte il Ravenna scende in campo con un 3-5-2 con Venturi in porta, Ierardi, Lelj e Venturini in porta. Magrini e Ballardini sono i maggiori candidati ad un posto sulle corsie esterne, con Papa, Selleri E Cenci al centro della mediana. In attacco torna in ballottaggio De Sena, che si contenderà la maglia da titolare con Samb al fianco di Maistrello.

PRONOSTICO E QUOTE

Eurobet quota il segno 1 a 1,62, mentre il segno 2 per la vittoria esterna a 5,40. Infine il segno X vale 3,60. Questi sono i pronostici dell’agenzia di scommesse sportive per Pordenone Ravenna, partita che vede dunque favoriti in modo chiaro i padroni di casa friulani.

© Riproduzione Riservata.