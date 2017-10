Pro Piacenza Cuneo/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pro Piacenza-Cuneo (LaPresse - repertorio)

Pro Piacenza-Cuneo, diretta dall’arbitro Ermanno Feliciani di Teramo, oggi pomeriggio, domenica 8 ottobre 2017 alle ore 16.30, sarà una sfida valida per l'ottava giornata del campionato di Serie C nel girone A. Si affrontano due squadre reduci da due sconfitte nell'ultimo turno infrasettimanale. La Pro Piacenza ha subito la seconda sconfitta consecutiva in campionato sul campo della Viterbese, un ko di misura contro una squadra di alta classifica che ha fatto però seguito alla pesante battuta arresto interna di domenica scorsa contro l'Olbia. Soprattutto, per gli emiliani prosegue il digiuno di vittorie che dura dal 27 agosto scorso, quando la squadra di Pea aveva esordito vittoriosamente in casa contro il Giana Erminio.

A quota cinque punti la Pro Piacenza insegue in classifica a tre lunghezze di distanza un Cuneo che ha avuto un buon impatto sul nuovo campionato di Lega Pro, alla luce del fatto che i piemontesi si sono presentati ai nastri di partenza del nuovo torneo da neopromossi, dopo aver vinto l'anno scorso il campionato di Serie D. Nelle ultime tre partite disputate però il Cuneo ha raccolto solo un punto, pareggiando a Pistoia ma perdendo prima in casa contro il Pisa e, nel turno infrasettimanale, ancora tra le mura amiche contro una Lucchese che si è imposta con un rotondo tre a zero grazie ai gol di De Vena (doppietta) e Merlonghi. Un campanello d'allarme per entrambe le squadre, ora chiamate a reagire.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pro Piacenza-Cuneo non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PIACENZA CUNEO

Allo stadio Garilli di Piacenza scenderanno in campo queste probabili formazioni. Pro Piacenza in campo con Gori tra i pali, Calandra schierato in posizione di terzino destro e Messina in posizione di terzino sinistro, mentre Beduschi e Belotti saranno i due difensori centrali. Aspas e La Vigna si muoveranno per vie centrali a centrocampo, mentre sull'out di destra sulla linea mediana sarà schierato Bazzoffia e sull'out di sinistra sarà schierato Barba. Nel tandem offensivo partiranno titolari Alessandro e Monni. Risponderà il Cuneo con Stancampiano a difesa della porta, Boni e Conrotto formeranno la coppia di difensori centrali, mentre sull'out difensivo di destra giocherà Quitadamo e sull'out difensivo di destra sarà schierato Testoni. Terzetto titolare di centrocampo con Cristini, Rosso e Gerbaudo, nel tridente offensivo partiranno invece dal primo minuto Addiego Mobilio, Anastasia e Zamparo.

PRONOSTICO E QUOTE

Pro Piacenza favorito anche in virtù del fattore campo, con vittoria interna quotata 2.10 da William Hill, mentre gli altri bookmaker offrono a 3.20 con Paddy Power l'eventuale pareggio e a 3.60 con Bet365 la vittoria fuori casa del Cuneo. Over 2.5 quotato 2.30 da Bet365, mentre Paddy Power offre a 1.60 la quota per l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.