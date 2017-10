Probabili Formazioni/ Albania Italia: diretta tv, orario, ultime notizie live (qualificazioni mondiali)

Probabili formazioni Albania Italia (LaPresse)

Albania Italia si gioca a Scutari domani sera, lunedì 9 ottobre alle ore 20.45: sarà l’ultimo appuntamento nel girone G delle qualificazioni al Mondiale 2018. Gli Azzurri conoscono ormai il loro destino: giocheranno i playoff, ai quali però vuole arrivare nel migliore dei modi dopo le ultime prestazioni, certamente non molto convincente. Urge una scossa, già da questa partita non facile contro un’Albania che sente molto la sfida con gli azzurri, a partire dal loro c.t. Christian Panucci. Allora andiamo subito a vedere in che modo i due CT potrebbero decidere di mandare in campo le loro nazionali, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Albania Italia.

COME VEDERE ALBANIA ITALIA IN DIRETTA TV

Come tutte le partite della Nazionale di calcio, anche Albania Italia verrà trasmessa dalla televisione di stato: l’appuntamento è alle ore 20.45 su Rai Uno e di conseguenza la gara sarà visibile in chiaro da tutti, anche tramite lo streaming video su raiplay.it.

LE SCELTE DI PANUCCI

Sarà una partita inevitabilmente molto particolare per Christian Panucci, che da commissario tecnico dell’Albania deve affrontare l’Italia. D’altronde, gli “italiani” d’Albania saranno molti anche in campo, a partire dal portiere Berisha e dal terzino Hysaj che, essendo titolari di Atalanta e Napoli, sono senza dubbio due dei nomi di spicco della Nazionale albanese. La coppia centrale difensiva dovrebbe essere formata da Ajeti e Veseli, altri due che conoscono bene il nostro calcio, mentre come terzino sinistro è favorito Memolla. Ancora da definire il modulo, ma la soluzione più probabile è il 4-4-2 e dunque seguiamo questa ipotesi: in mediana il perno sarà Taulant Xhaka, mentre Memushaj sarà un altro dei tanti albanesi che giocano in Italia. Dubbi anche in attacco, sia come modulo sia come nomi: puntiamo comunque sulla coppia con Llullaku e Sadiku, che contro la Spagna è entrato solo nel secondo tempo, ma facendo molto bene.

I DUBBI DI VENTURA

Non ci dovrebbero essere particolari novità per quanto riguarda la formazione di Giampiero Ventura, anche perché le assenze limitano le possibilità di scelta del commissario tecnico. Davanti a Buffon, oltre a Bonucci e Chiellini, dovrebbe giocare Rugani che ha già sostituito Barzagli nel secondo tempo della partita contro la Macedonia. Le fasce dovrebbero essere presidiate da due ex granata emigrati in Inghilterra, cioè Zappacosta e Darmian, anche se per quest’ultimo potrebbe proporsi un ballottaggio con Spinazzola. A centrocampo le scelte sono molto ridotte, per cui puntiamo sulla conferma di Parolo e Gagliardini, con Cristante prima alternativa ai due titolari. In attacco non si discutono Immobile e Insigne, in questo momento le nostre punte di diamante anche se pure loro venerdì sera hanno fatto fatica. A completare il tridente potrebbe esserci Bernardeschi: non è una bocciatura per Verdi, ma l’ambiente a Scutari si annuncia elettrico e dunque Ventura potrebbe affidarsi al bianconero, più abituato a giocare grandi partite.

PROBABILI FORMAZIONI ALBANIA ITALIA

ALBANIA (4-4-2): Berisha; Hysaj, Ajeti, Veseli, Memolla; Balliu, Xhaka, Kace, Memushaj; Llullaku, Sadiku. All. Panucci.

A disposizione: Kolici, Hoxha, Lila, Agolli, Lenjani, Djimsiti, Basha, Ahmedi, Ndoj, Latifi, Grezda.

ITALIA (3-4-3): Buffon; Rugani, Bonucci, Chiellini; Zappacosta, Parolo, Gagliardini, Darmian; Bernardeschi, Immobile, Insigne. All. Ventura.

A disposizione: Donnarumma, Perin, Astori, D’Ambrosio, Spinazzola, Barella, Cristante, Candreva, Verdi, Eder, Gabbiadini.

