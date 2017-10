Pronostici Qualificazioni Mondiali 2018/ Quote e scommesse delle partite dei gironi C, E, F (oggi 8 ottobre)

Pronostici Qualificazioni Mondiali 2018 (LaPresse)

Ultimo turno del torneo di qualificazioni ai Mondiali 2018: scenderanno in campo questa domenica 8 ottobre le nazionali dei gironi C, E e F per giocarsi gli ultimi posti nel tabellone finale della manifestazione che sarà ospitata in Russia. Prima di andare a vedere le quote e le scommesse fissate alla vigilia vediamo nel dettaglio cosa ci offre per la serata di oggi il calendario della manifestazione. Ad aprire le danze saranno le nazionali del girone E: fischio d’inizio fissato per le ore 18.00 con i match Kazakistan-Armenia, Polonia-Montenegro e Danimarca-Romania. Stesso orario programmato per il gruppo F, visto che alle ore 18.00 avranno inizio gli incontri Lituania-Inghilterra, Slovenia-Scozia e Slovacchia-Malta. Avranno invece inizio alle ore 20.45 i match previsti pe il gruppo C e quindi Norvegia-Irlanda del Nord, Germania-Azerbiagian e Repubblica Ceca-San Marino. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio partita per partita i pronostici stilatidalla nostra redazione per questo decimo turno del torneo di qualificazione ai Mondiali 2018.

PRONOSTICI GIRONE C

Il girone C sarà l’unico nella giornata di oggi le cui partite avranno inizio alle ore 20.45: si comincerà con la sfida tra Norvegia e Irlanda del nord, dove sarà difficile individuare un vero vincitore alla viglia. La compagine nordica avvantaggiata dal fattore campo ormai si presenta in campo senza più nulla da perdere mentre la formazione nordirlandese dovrebbe ormai essere sicura del proprio status. Sfide che invece non dovrebbero regalare emozioni quelle tra Repubblica Ceca-San Marino e Germania Azerbaigian: da pronostico cechi e tedeschi non dovrebbero aver problemi a superare i rispettivi avversari, che il fattore campo conti o meno, visto che tali nazionali, per storia, blasone e qualità tecnica risultano nettamente superiori. A rendere più facili i calcoli il fatto che per tutte le 4 squadre citate il destino è già segnato in vista del tabellone finale.

PRONOSTICI GIRONE E

Saranno invece previste per le ore 18.00 le sfide del girone e dove spicca la sfida tra piccole Kazakistan-Armenia: per entrambe le nazionali vi è ormai ben poco in palio ma il pronostico si annuncia difficile dato che per storico, stato di forma e risultati raggiunti gli armeni paiono aver qualcosa in più nonostante il fattore campo avverso. Sfida invece ben più complicata quella tra Polonia e Montenegro: qui la posta in palio è nettamente più alta visto che si giocano i gradini più alti della classifica, ma a coni fatti i polacchi non dovrebbero aver grossi problemi a superare gli avversari, per qualità di rosa e fattore campo a favore. Match altrettanto importante quello tra Danimarca e Romania, con la formazione nordica che nutre grandi ambizioni con il favore dl pronostico a favore per qualità di rosa e stato di forma.

PRONOSTICI GIRONE F

Per il girone F la sfida che non dovrebbe riservare sorprese è quella tra Lituania e Inghilterra: la nazionale dei tre leoni, fattore campo a parte infatti nettamente superiore alla compagine di casa a Vilnius, anche se la poca posta in palio potrebbe in questo senso rendere meno motivati i giocatori inglesi. Saranno invece super motivati i giocatori del match tra Slovenia e Scozia: la classifica del girone F infatti vede queste due squadre (con l’aggiunta della Slovacchia) molto vicine. Rimane quindi molto difficile esprimere un pronostico su questo particolare incontro che avrà luogo a Lubiana dato che per storia, qualità di rosa e percorso fin qui osservato le due compagini oggi in campo riportano parecchie somiglianze. Il programma del gruppo F si chiuderà poi con il match tra Slovacchia e Malta, sfida che non dovrebbe avere storia: detto della complicata situazione della nazionale slava in classifica va comunque detto che Malta non rappresenta un ostacolo particolarmente difficile da superare, ricordando che ormai la compagine biancorossa non ha molto per cui lottare se non la faccia.

