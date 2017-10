Rally di Spagna Catalogna 2017/ Mondiale Wrc streaming video e diretta tv, percorso e orari

Diretta Rally di Spagna (LaPresse - immagine di repertorio)

Siamo giunti all’ultimo giorno di corsa del Rally di Spagna 2017: la prova che si disputa in Catalogna (quanto mai opportuna la doppia denominazione in questo periodo molto complicato nella regione iberica), la terzultima del Mondiale Wrc, oggi emetterà tutti i suoi verdetti. Al termine della giornata di ieri, la classifica generale vede al comando il britannico Kris Meeke con 13 secondi netti di vantaggio sul francese Sebastien Ogier, mentre il terzo gradino del podio virtuale sarebbe occupato dall’estone Ott Tanak, con un ritardo di 14”5 dal leader e dunque ad appena 1”5 da Ogier. Sarà di conseguenza una domenica tutta da vivere, perché con questi distacchi ridotti tutto è ancora possibile. Diamo quindi i primi riferimenti utili per seguire la giornata odierna: la prima prova speciale (la numero 14) oggi al Rally di Spagna avrà inizio alle ore 7.00, mentre la decisiva Power Stage avrà inizio alle ore 12.18; il definitivo ritorno al parco chiuso è previsto infine per le ore 13.41.

INFO STREAMING E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA CORSA

Come per gli altri appuntamenti del Mondiale Wrc, anche il Rally di Spagna 2017 non sarà visibile in diretta tv in maniera integrale: saranno però previste delle finestre nel corso della mattinata - e naturalmente la diretta della Power Stage - sul canale Fox Sports HD, disponibile sulla piattaforma satellitare di Sky al canale numero 204, con conseguente diretta streaming video riservata agli abbonati tramite l’app Sky Go.

IL PERCORSO

Vediamo ora nel dettaglio il tracciato di questa ultima giornata di corsa al Rally di Spagna 2017 che prevede alcune novità rispetto all’edizione 2016 vista l’aggiunta di due prove speciali. Alla domenica, come di consueto, il programma si concentra tutto al mattino, ma sarà particolarmente intenso, visto che ce ne saranno ben sei - tutte su asfalto, annotazione importante dal momento che il Rally di Catalogna è l’unico della stagione che si disputa su terreno misto. La prima sarà L’Albiol 1 (6,28 km), seguita da Riudecanyes 1 di ben 16,35 km e da Santa Marina 1, che misura 14,5 km. A seguire queste tre prove speciali verranno tutte ripetute, dunque ci attenderanno nello stesso ordine L’Albiol 2, Riudecanyes 2 e infine la Power Stage di Santa Marina 2.

