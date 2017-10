Risultati Serie B/ Classifica aggiornata e diretta live score delle partite (8^ giornata)

Risultati Serie B (LaPresse)

Approfittando della sosta del primo campionato italiano per via degli impegni nazionali nel torneo di qualificazione ai Mondiali 2108: il Campionato di Serie B 2017-2018 torna protagonisti assoluto di domenica, oggi 8 ottobre 2017. Saranno infatti ben 9 gli incontri in programma in questa giornata, a chiusura dell’8^ giornata, aperta dai due anticipi Salernitana-Ascoli e Cesena-Spezia. Diamo quindi subito uno sguardo a come si completa il calendario per questo ottavo turno: il primo incontro previsto per le ore 12.30 quale lunch match domenicale all’Adriatico tra Pescara e Cittadella. Saranno invece ben 7 le partite il cui fischio d’inizio è stato programmato per le ore 15.00 e quindi: Bari-Avellino, Cremonese-Ternana, Empoli-Foggia, Entella-Brescia, Palermo-Parma, Perugia-Pro Vercelli e Venezia-Carpi. a chiudere questo ottavo turno del campionato cadetto infine il match serale atteso sempre questa domenica alle ore 20.30 tra Novara e Frosinone.

I DUBBI GRIGIOROSSI

Si aprirà con un grande match questa domenica dedicata alla Serie B: la sfida tra Pescara e Cittadella infatti vedrà in campo due compagini a pari punti e parimenti decise a scalare il prima possibile la classifica della cadetteria. I delfini di Zeman, tra gli attacchi più prolifici di questa stagione soffrono di nostalgia per la serie A, e proprio nel turno precedente hanno trovato la seconda vittoria in stagione a chiusura di una striscia interminabile di pareggi: la sfida di oggi in casa quindi è l’occasione giusta per convincere i tifosi che la promozione rimane possibile. nutrono più o meno le medesime speranze anche i tifosi biancoverdi: l’ Avellino infatti è pronto a ottenere la seconda vittoria della stagione fuori casa, ospite al San Nicola dal Bari. la compagine dei galletti di certo non è tra gli avversari più comodi ma i lupi forti della loro quarta piazza e del loro titolo di miglior attacco della Serie B con 15 gol segnati rimangono ottimisti. Chi invece è ancora in cerca di conferme è la Cremonese: finora è stato un cammino più che onorevole per la compagine grigiorossa, neopromossa dalla serie C e in casa g con la Ternana (terzultima a soli 6 punti) pare sulla carta un avversaro alla sua portata. Con una sconfitta e tre pari però la compagine di Tesser e i suoi tifosi si chiedono dove potranno andate a finire in questa stagione della serie B.

OCCHIO ALLE PIEMONTESI

Una delle partite invece più entusiasmanti attese alle ore 15.00 sarà quella al Castellani tra Empoli e Foggia: la retrocessa dalla Serie A contro la neopromossa dalla Lega Pro in uno sconto diretto che si annuncia decisivo per le ambizioni dei rispettivi club. Lo scontro invece decisamente più equilibrato e in questo senso anche all’esito più incerto è quello tra Entella e Brescia: la classifica della Serie B vede le due squadre molto vicine a metà classifica con un solo punto a separarle e un ruolino di avvicinamento pressochè identico. Una partita che invece orofuma giò di play off è quella tre Venezia e Carpi: nonostanet l noema di nepromossa la comagin lagunare sta mietendo risultati importanti uno dietro l'angolo epotrebberos fruttre il brutto moemnto ie falconi ier pentrare finalmente nella tp ten della graduatoria. Se prima abbiamo parlato delle ambizioni di promozione del Pescara non possiamo certo tacere di quelle del Palermo impegnato in casa contro il Parma: la compagine rosanera spera oggi contro i ducali di trovare quei tre punti che lo potrebbero ancor più in alto alla classifica della caletterai se non addirittura in cima. L’ascesa dei siciliani però potrebbe venir ostacolata alla distanza dai grifoni: sempre alle ore 15.00 è atteso il match tra Perugia e Pro Vercelli, vero scontro tra testa e coda nella graduatoria. Gli umbri dopo tutto hanno a bilancio i medesimi punti dei Palermo alla vigilia del questo turno e soprattutto un bilancio reti migliore nel confronto, destinato a aumentare nuovamente in casa contro i piemontesi. A proposito di formazioni del Piemonte, l’ottava giornata vedrà il Novara impegnato in casa contro il Frosinone: un’ottima occasione per i canarini per riscattare l’eventuale prima posizione persa in graduatoria sul finale dato che il fischio d’inizio della sfida è atteso per le ore 20.30. Gli azzurri però non sono certo un avversario a sottovalutare e la sorpresa fuori casa rimane più che probabile. Di certo la concorrenza in alto è alta e l’aria comincia a farsi rarefatta.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA

I MATCH DI OGGI

Ore 12.30 Pescara Cittadella

Ore 15.00 Bari Aevllino

Ore 15.00 Cremonese Ternana

Ore 15.00 Empoli Foggia

Ore 15.00 Enrella Brescia

Ore 15.00 Palermo Parma

Ore 15.00 Perugia Pro Verceli

Ore 15.00 Venezia Carpi

Ore 20.30 Novara Frosinone

LA CLASSIFICA DI SERIE B

Frosinone 14

Perugia, Palermo, Avellino 13

Empoili, Carpi 11

Pescara, Cittadella, Venezia, Brescia, Parma, Spezia* 10

Cremonese, Ascoli*, Bari, Salernitana*, Entella 9

Cesena*, Novara, Foggia 7

Ternana 6

Pro Vercelli 5

* una partita in più

