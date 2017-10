Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live score gironi A, B, C (5^ giornata)

Risultati Serie C, 8^ giornata (Foto LaPresse)

Domenica 8 ottobre prosegue l’ottava giornata della Serie C 2017-2018, aperta come di consueto al sabato; diciamo subito che questa volta avremo anche una partita del girone C, Monopoli-Siracusa che si gioca alle ore 14:30. Per il resto, il programma è come di consueto: nel girone A alle ore 14:30 ci sono Lucchese-Pisa e Viterbese-Monza, alle ore 16:30 avremo Alessandria-Prato, Giana Erminio-Pistoiese, Olbia-Siena, Pontedera-Piacenza e Pro Piacenza-Cuneo per poi chiudere alle ore 20:30 con Livorno-Arezzo. Nel girone B si parte alle ore 14:30 con Bassano-Teramo, Fano-Renate, Modena-AlbinoLeffe, Pordenone-Ravenna; alle ore 18:30 Feralpisalò-Mestre, Padova-Sudtirol e Sambenedettese-Santarcangelo mentre Reggiana-Vicenza (ore 18:30) e Triestina-Fermana (ore 20:30) sono i posticipi del lunedì.

IL GIRONE A

Torna in campo il Livorno, che ha riposato nel turno infrasettimanale ma ha comunque mantenuto la vetta della classifica: gli amaranto guardano tutti dall’alto in basso, le prime inseguitrici ad un punto sono Viterbese (che ha una partita in più) e Siena che ha mancato il sorpasso. Stanno facendo benissimo anche Olbia e Pisa: dai toscani aspettavamo un campionato di alto livello, mentre i sardi come già detto in più occasioni sono la grande sorpresa del girone, anche se mercoledì hanno mancato una grande occasione per portarsi in testa pareggiando in casa. Sul fondo, sta soffrendo tanto l’Alessandria che se non altro è riuscita a prendersi un altro pareggio; anche il Pontedera rimane senza vittorie e oggi sfida il lanciatissimo Piacenza, reduce da quattro vittorie consecutive. A riposare sarà invece la Carrarese.

IL GIRONE B

Riposa il Gubbio, una delle squadre partite peggio in questo campionato; sta salendo di colpi il Bassano, che ha rotto gli indugi e va a caccia di un grande risultato ma si deve guardare dalla concorrenza diretta di almeno due squadre, vale a dire il Pordenone e il sorprendente Renate. Anche il Vicenza ovviamente ha ambizioni di promozione e, forse, era quella che alla vigilia della stagione partiva con i favori del pronostico; insieme a tutte queste squadre sta invece facendo benissimo la Sambenedettese, con il Padova che lentamente ma inesorabilmente sta risalendo la china e arriva da tre vittorie consecutive. In coda, al di là della situazione di un Modena sempre più vicino all’esclusione dal campionato, tentenna il Fano che ha perso le ultime cinque partite; il Santarcangelo ha frenato la striscia negativa con un pareggio ma rimane pericolante, sta invece faticando parecchio la Triestina che, impegnata domani, non vince da quattro giornate.

RISULTATI SERIE C, GIRONE A

ore 14:30 Lucchese-Pisa

ore 14:30 Viterbese-Monza

ore 16:30 Alessandria-Prato

ore 16:30 Giana Erminio-Pistoiese

ore 16:30 Olbia-Siena

ore 16:30 Pontedera-Piacenza

ore 16:30 Pro Piacenza-Cuneo

ore 20:30 Livorno-Arezzo

CLASSIFICA GIRONE A

Livorno 16

Viterbese, Siena 15

Olbia, Pisa 14

Piacenza 13

Arzachena*, Carrarese 12

Lucchese 10

Pistoiese, Monza, Arezzo 9

Cuneo 8

Pro Piacenza, Prato, Giana Erminio 5

Alessandria 4

Pontedera 2

Gavorrano 0*

RISULTATI SERIE C, GIRONE B

ore 14:30 Bassano-Teramo

ore 14:30 Fano-Renate

ore 14:30 Modena-AlbinoLeffe

ore 14:30 Pordenone-Ravenna

ore 18:30 Feralpisalò-Mestre

ore 18:30 Padova-Sudtirol

ore 18:30 Sambenedettese-Santarcangelo

CLASSIFICA GIRONE B

Bassano 16

Renate, Sambenedettese 15

Pordenone, Vicenza 14

Padova 13

Fermana 11

AlbinoLeffe 10

Feralpisalò, Ravenna 9

Mestre, Sudtirol 8

Triestina, Teramo 6

Reggiana 5

Santarcangelo, Gubbio 4

Fano 3

Modena 0

SERIE C 2017-2018, GIRONE C

ore 14:30 Monopoli-Siracusa

