Risultati Serie D/ Classifica e diretta gol live score. Le partite dei gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I (oggi)

Risultati Serie D - LaPresse

La Serie D si accinge a tornare in campo oggi, domenica 8 ottobre, per una nuova giornata del massimo campionato dilettantistico italiano, la porta sul mondo dei professionisti che a fine stagione come di consueto si aprirà solamente per le squadre che risulteranno vincitrici dei nove gironi - ci sono poi i playout, ma solo per determinare le gerarchie di eventuali ripescaggi. Il cammino è certamente molto lungo: siamo infatti giunti solamente alla sesta giornata per quei gironi che al termine del campionato avranno disputato 34 turni, essendo a 18 squadre, mentre è già stato disputato il primo infrasettimanale nei gironi più numerosi (19 oppure 20 squadre), che di conseguenza stanno allungando il passo e oggi vivranno già la loro settima giornata. Si avvicina per loro il secondo infrasettimanale, dunque questo mese sarà un tour de force, contando anche la Coppa Italia e poi l’infrasettimanale per tutti del 1° novembre.

RISULTATI SERIE D: SQUADRE A PUNTEGGIO PIENO

Sotto i riflettori ci sono le due squadre che marciano ancora a punteggio pieno, prestazione di ottimo livello dal momento che ormai abbiamo già vissuto un buon numero di giornate. Spicca in particolare l’Atletico di Fregene e Fiumicino, capace di guardare tutti dall’alto in basso nel girone G nonostante si tratti di una neopromossa - senza dimenticare che l’Atletico in una amichevole ha battuto pure il Benevento, che milita in Serie A. Nel girone H invece è ancora perfetto il cammino del Potenza, che pure settimana scorsa ha confermato di poter contare su un attacco fenomenale, con 19 gol all’attivo di cui cinque sono stati rifilato all’Altamura appunto domenica scorsa, grazie a bomber di razza quali Carlos Franca e Giuseppe Siclari.

LA PRIMA VOLTA

L’Atletico non è l’unica squadra neopromossa dall’Eccellenza a fare fuoco e fiamme in questa prima fase del nuovo campionato di Serie D. Una doverosa citazione va spesa pure per il Villablagio di Marsciano, in provincia di Perugia. La squadra umbra è infatti al comando del girone D sotto la guida di Massimo Cocciari, che è arrivato sulla panchina del Villablagio circa sette mesi fa (il 6 marzo) e in questo breve lasso di tempo prima ha vinto sia il campionato d’Eccellenza - conquistando la promozione in Serie D - sia la Coppa Italia di categoria, poi ha portato la sua squadra a questo ottimo avvio di stagione nel campionato di livello superiore. Una sola sconfitta, alla terza giornata contro il Montevarchi, per il resto solo vittorie, con 13 gol segnati e il primato nella classifica del girone D.

GIRONE A

Arconatese-Caronnese

Bra-Casale

Calcio Derthona-Pavia

Como-Seregno

Folgore Caratese-Chieri

Gozzano-Inveruno

Olginatese-Borgaro

OltrepoVoghera-Varese

Pro Sesto-Borgosesia

Varesina-Castellazzo

CLASSIFICA

GIRONE B

Caravaggio-Rezzato

Ciserano-Darfo Boario

Dro-Pro Patria

Lumezzane-Lecco

Milano City-Levico Terme

Pergolettese-Trento

Pontisola-Grumellese

Scanzorosciate-Ciliverghe Mazzano

Virtus Bergamo-Calcio Romanese

CLASSIFICA

GIRONE C

Abano-Este

Ambrosiana-Tamai

Belluno-Campodarsego

Cjarlins Muzane-Clodiense

Delta Rovigo-Mantova

Legnago Salus-ArzignanoChiampo

Liventina-Calvi Noale

Montebelluna-Feltre

Virtus Verona-Adriese

CLASSIFICA

GIRONE D

Castelvetro-Sasso Marconi

Correggese-Sammaurese

Fiorenzuola-Villablagio

Mezzolara-Tuttocuoio

Montevarchi-Lentigione

Pianese-Forlì

Rimini-Sangiovannese

Romagna Centro-Imolese

Trestina-Colligiana

Vivi Altotevere-Vigor Carpaneto

CLASSIFICA

GIRONE E

Argentina-Unione Sanremo

Massese-Seravezza Pozzi

Ponsecco-Finale

Real Forte Querceta-San Donato

Rignanese-Ghivizzano Borgo

Savona-Lavagnese

Scandicci-Ligorna

Sestri Levante-Viareggio

Valdinievole Montecatini-Albissola

CLASSIFICA

GIRONE F

Agnonese-Campobasso

ASD Francavilla-Castelfidardo

Fabriano Cerreto-L'Aquila

Jesina-Pineto Calcio

Monticelli-San Marino

Nerostellati Pratola-Recanatese

San Nicolò-Vastese

Sangiustese-Avezzano

Vis Pesaro-Matelica

CLASSIFICA

GIRONE G

Albalonga-Budoni

Anzio-Lanusei

Aprilia-Trastevere

Flaminia-Rieti

Latte Dolce-Ostia Mare

Lupa Roma-Latina

San Teodoro-Nuorese

SFF Atletico-Monterosi

Tortolì-Cassino

CLASSIFICA

GIRONE H

Altamura-Turris

Audace Cerignola-Cavese

Aversa-Manfredonia

Francavilla-Nardò

Nerostellati Frattese-Potenza

Picerno-Gravina

Pomigliano-Taranto

San Severo-Fulgor Molfetta

Sarnese-Gragnano

CLASSIFICA

GIRONE I

Ebolitana-Paceco

Igea Virtus-Portici

Messina-Acireale

Palazzolo-Troina

Roccella-Gelbison Cilento

Sancataldese-Isola Capo Rizzuto

Us Palmese-Nocerina

Vesuvio Ercolanese-Gela

Vibonese-Cittanovese

CLASSIFICA

