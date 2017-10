Risultati qualificazioni Mondiali 2018/ Classifica aggiornata, diretta gol live score gironi C, E, F (oggi)

Kimmich e Loew, Germania - LaPresse

Manca davvero poco per le ultime sfide valevoli per le qualificazioni ai Mondiali del 2018 in Russia. Questa sera, a partire dalle ore 18:00, si completeranno in particolare i gironi C, E ed F. Ecco l’elenco completo delle partite in programma: Danimarca-Romania, Kazakistan-Armenia, Polonia-Montenegro, Lituania-Inghilterra, Slovacchia-Malta, Slovenia-Scozia, Repubblica Ceca-San Marino, Germania-Azerbaijan, Norvegia-Irlanda del Nord. Andiamo quindi a vedere la situazione generale dei tre gironi.

GIRONE C

Nel Girone C la situazione è già ben definita, con la Germania che comanda il gruppo a quota 27 punti, e che ha già strappato il pass per i mondiali in Russia della prossima estate. Un cammino perfetto per la nazionale campione del mondo in carica, con nove successi su nove gare, confermandosi così una schiacciasassi e una delle favorite per la vittoria nel 2018. Al secondo posto, sicura di giocarsi lo spareggio, c’è l’Irlanda del Nord, a quota 19 punti. Un Girone che quindi dirà davvero poco quest’oggi, e di cui si disputeranno le sfide Repubblica Ceca-San Marino, Germania-Azerbaijan e Norvegia-Irlanda del Nord.

GIRONE E

Situazione un po’ più incerta nel Girone E, dove comanda la Polonia, reduce dalla vittoria per sei a uno contro l’Armenia, prima a quota 22 punti. I polacchi non hanno però ancora la certezza di chiudere in vetta il proprio gruppo, visto che al secondo posto c’è la Danimarca, che insegue a quota 19 e che viene dalla vittoria importante sul Montenegro. Terzo posto proprio per la nazionale montenegrina, a quota 16, ormai quasi definitivamente fuori dai giochi. La Danimarca sfiderà in casa la Romania, gara favorevole per i nordici, mentre i polacchi ospiteranno il Montenegro, altra gara da uno. A completare il girone, Kazakistan-Armenia, fanalini di coda.

GIRONE F

Infine il Girone F, dove l’Inghilterra è prima da sola a quota 23 punti, con due pareggi e sette vittorie, e già in Russia. Segue la Scozia a quota 17, e in corsa per gli spareggi come migliore seconda. Attenzione però a Slovacchia e Slovenia, rispettivamente a quota 15 e 14. Inghilterra che volerà in Lituania per sfidare i padroni di casa, mentre la Scozia sarà impegnata nella delicata trasferta in Slovenia, gara in cui si giocherà la qualificazione. La Slovacchia, invece, ospiterà in casa Malta, una sorta di formalità per Skriniar, Kucka e compagni, visto che i maltesi sono la cenerentola delle qualificazioni, con un solo punto conquistato in nove gare.

RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE C

20:45 Repubblica Ceca-San Marino

20:45 Germania-Azerbaijan

20:45 Norvegia-Irlanda del Nord

Classifica: Germania 27, Irlanda 19, Rep. Ceca 12, Norvegia e Azerbaijan 10, San Marino 0

RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE E

18:00 Danimarca-Romania

18:00 Kazakistan-Armenia

18:00 Polonia-Montenegro

Classifica: Polonia 22, Danimarca 19, Montenegro 16, Romani 12, Armenia 6, Kazakistan 2

RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE F

18:00 Lituania-Inghilterra

18:00 Slovacchia-Malta

18:00 Slovenia-Scozia

Classifica: Inghilterra 23, Scozia 17, Slovacchia 15, Slovena 14, Lituania 6, Malta 1

