Sambenedettese Santarcangelo/ Streaming video-diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato

Sambenedettese Santarcangelo, diretta dall’arbitro Giovanni Nicoletti di Catanzaro, oggi pomeriggio, domenica 8 ottobre 2017 alle ore 18.30, sarà una sfida valida per l'ottava giornata del campionato di Serie C nel girone B. La Sambenedettese sta guadagnando terreno dopo un momento difficile, culminato con la sconfitta esterna nel derby marchigiano contro la Fermana e con il ko interno contro il Padova, in quello che già appare come un potenziale scontro diretto per la Serie B. I marchigiani hanno saputo però reagire, con due importantissimi blitz esterni che li hanno rilanciati al secondo posto in classifica. Prima il colpaccio sul campo della Reggiana, che per il momento non ha saputo tenere testa al blasone da grande del campionato. Poi la vittoria nel turno infrasettimanale in casa del Mestre, con i gol messi a segno da Miracoli, la straordinaria doppietta del bomber che ha reso vano il gol messo a segno nel finale dai veneti da Beccaro.

Il Santarcangelo parte con ambizioni sicuramente più modeste in questo campionato, con la formazione romagnola chiamata innanzitutto a salvarsi, prima ancora di valutare possibili sviluppi di classifica che potrebbero sicuramente farsi interessanti col passare del tempo. Ma sono discorsi prematuri visto che con il pareggio ottenuto in casa contro la Reggiana, il Santarcangelo ha bloccato un'emorragia di sconfitte che durava da quattro partite, con i ko incassati in serie contro Bassano, Albinoleffe, Fermana e Padova. Il Santarcangelo al momento è terzultimo in classifica con soli quattro punti e quello di San Benedetto si preannuncia come un esame molto severo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Sambenedettese Santarcangelo non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE SANTARCANGELO

Allo stadio Riviera delle Palme si confronteranno queste probabili formazioni. Sambenedettese in campo con Aridità tra i pali, Rapisarda sull'out difensivo di destra e Tomi sull'out difensivo di sinistra, mentre Patti e Conson saranno i due difensori centrali. A centrocampo spazio a Gelonese, Vallocchia e allo sloveno Bacinovic, mentre nell'attacco guidato dal bomber Miracoli, autore della doppietta decisiva nella vittoriosa trasferta di Mestre, saranno schierati anche Vittorio Esposito e Troianiello. La risposta del Santarcangelo sarà affidata a Bastianoni in porta, mentre i quattro della linea difensiva saranno, schierati rispettivamente dalla fascia destra alla fascia sinistra, Toninelli, Bondioli, Briganti e Cagnano. A centrocampo il terzetto schierato dal primo minuto sarà quello composto dal ghanese Obeng, da Moroni e da Gaiola, mentre nel tridente offensivo i titolari saranno Bussaglia (in gol contro la Reggiana nel turno infrasettimanale), Broli e Piccioni.

PRONOSTICO E QUOTE

Favoriti i padroni di casa, anche in modo piuttosto netto: questo sostiene l’agenzia di scommesse sportive Eurobet per Sambenedettese Santarcangelo. Infatti il segno 1 per la vittoria di marchigiani è quotato a 1,43, mentre il segno 2 per la vittoria dei romagnoli è proposto a 7,00. Il segno X, dunque il pareggio, ha infine quota 4,20.

